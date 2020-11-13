Yeşilyurt 1 Puana Razı Oldu

TFF 3. Lig 1.Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor 8.hafta karşılaşmasında Kocaeli ekibi Derince Belediyespor’un konuğu oldu. Geçtiğimiz hafta Diyarbekirspor mağlubiyetiyle puan kaybı yaşayan Yeşilyurt Belediyesi bu hafta geriye düştüğü Derince Belediyesi karşısında 1 puana razı oldu. Mücadelenin 26. dakikasında Derince Belediyespor’dan Doğancan Aynacı’nın kaydettiği golle soyunma odasına yenik giren turuncu yeşilliler 79. dakikada Halil Çelik’in attığı golle skora eşitlik getirdi. Maçın son anlarında Derince Belediyespor’lu futbolcular Koray Baykara ile Efe Karaoğlu, Yeşilyurt Belediyespor’dan Cihad Ateş doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Karşılaşma iki takımın kaydettiği gollerle 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Derince Belediye Doğal Çim Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Basık, Tolga Dede, Gökhan Coşar, Kerim Taçaklı (IV.Hakem)

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1.Yunus Emre Genç, 17.Gökhan Günel, 53.Sinan Morgil, 25.Efe Karaoğlu, 15.Koray Baykara, 5.Sercan Uslu, 11.Melih İnan, 52.Doğancan Aynacı (Dk.70 Mesut Can Tunalı), 28.Muhammed Enes Yılmaz 61.Mehmet Tosun (Dk.82 Kubilay Serbest), 21.Mehmet Bağlı (Dk.90 Muhammet Fatih Yıldırım)

YEDEKLER: 23.Volkan Mert Korkmaz, 77.Tayfun Kırca, 97.Muhammet Fatih Yıldırım, 45.Mesut Can Tunalı, 10.Bertuğ Başdemir, 99.Kubilay Serbest, 39.Tayfur Emre Yılmaz

TEKNİK SORUMLU: Bülent Batırman

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 80.Sıddık Çelik (Dk.69 Cihad Ateş), 33.İlker Günaslan, 14.Gökhan Payal, 61.Mücahit Çakır, 22.Erçin Ilgaz, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.70 İzlem Fahri Utku Öcalmaz), 70.Halil Çelik 4.Yasin Elmas (Dk.90 Berkehan Biçer), 44.Erhan Gözetlik, 10.Emre Gemici

YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 17.Ali Kemal Başaran, 32.Berkehan Biçer, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 29.Cihad Ateş

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOL: Dk.26 Doğacan Aynacı (Belediye Derincespor), Dk.79 Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.12 Halil Çelik, Dk.24 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.73 Mehmet Tosun, Dk.90 Yunus Emre Genç ve Sinan Morgil (Belediye Derincespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Cihad Ateş (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.90 Koray Baykara ve Efe Karaoğlu (Belediye Derincespor)