Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Kas 2020 - 14:17- Spor G: 13 Kas 2020 - 14:22

Yeşilyurt 1 Puana Razı Oldu

TFF 3. Lig’in 8.haftasında Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Derince Belediyespor’un konuğu oldu. 3 kırmızı kartın çıktığı gergin geçen maçta turuncu yeşilliler sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

TFF 3. Lig 1.Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor 8.hafta karşılaşmasında Kocaeli ekibi Derince Belediyespor’un konuğu oldu. Geçtiğimiz hafta Diyarbekirspor mağlubiyetiyle puan kaybı yaşayan Yeşilyurt Belediyesi bu hafta geriye düştüğü Derince Belediyesi karşısında 1 puana razı oldu. Mücadelenin 26. dakikasında Derince Belediyespor’dan Doğancan Aynacı’nın kaydettiği golle soyunma odasına yenik giren turuncu yeşilliler 79. dakikada Halil Çelik’in attığı golle skora eşitlik getirdi. Maçın son anlarında Derince Belediyespor’lu futbolcular Koray Baykara ile Efe Karaoğlu, Yeşilyurt Belediyespor’dan Cihad Ateş doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Karşılaşma iki takımın kaydettiği gollerle 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Derince Belediye Doğal Çim Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Basık, Tolga Dede, Gökhan Coşar, Kerim Taçaklı (IV.Hakem)

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1.Yunus Emre Genç, 17.Gökhan Günel, 53.Sinan Morgil, 25.Efe Karaoğlu, 15.Koray Baykara, 5.Sercan Uslu, 11.Melih İnan, 52.Doğancan Aynacı (Dk.70 Mesut Can Tunalı), 28.Muhammed Enes Yılmaz 61.Mehmet Tosun (Dk.82 Kubilay Serbest), 21.Mehmet Bağlı (Dk.90 Muhammet Fatih Yıldırım)

YEDEKLER: 23.Volkan Mert Korkmaz, 77.Tayfun Kırca, 97.Muhammet Fatih Yıldırım, 45.Mesut Can Tunalı, 10.Bertuğ Başdemir, 99.Kubilay Serbest, 39.Tayfur Emre Yılmaz

TEKNİK SORUMLU: Bülent Batırman

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 80.Sıddık Çelik (Dk.69 Cihad Ateş), 33.İlker Günaslan, 14.Gökhan Payal, 61.Mücahit Çakır, 22.Erçin Ilgaz, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.70 İzlem Fahri Utku Öcalmaz), 70.Halil Çelik 4.Yasin Elmas (Dk.90 Berkehan Biçer), 44.Erhan Gözetlik, 10.Emre Gemici

YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 17.Ali Kemal Başaran, 32.Berkehan Biçer, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 29.Cihad Ateş

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOL: Dk.26 Doğacan Aynacı (Belediye Derincespor), Dk.79 Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.12 Halil Çelik, Dk.24 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.73 Mehmet Tosun, Dk.90 Yunus Emre Genç ve Sinan Morgil (Belediye Derincespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Cihad Ateş (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.90 Koray Baykara ve Efe Karaoğlu (Belediye Derincespor) 

# malatya, yeşilyurt, yeşilyurt belediyespor, TFF 3.Lig 1.Grup, Derince Belediyespor, diyarbekirspor, Doğancan Aynacı, Koray Baybara, Belediyesi, belediye, tff, Tolga Dede, Derincespor

13 Kas 2020 - 14:17 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Abdulsamed’li Ay Yıldızlılar görücüye çıkıyor mask
Abdulsamed’li Ay Yıldızlılar görücüye çıkıyor
Değirmenci Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Değirmenci Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yeşilyurt İçin Kritik Maç mask
Yeşilyurt İçin Kritik Maç
ESKİ BAŞKAN KULÜBÜNÜ UNUTMADI mask
ESKİ BAŞKAN KULÜBÜNÜ UNUTMADI
DEREBEYLİ TARAFTARLARDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA MORAL mask
DEREBEYLİ TARAFTARLARDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA MORAL
Fırtına’da Avcı Dönemi mask
Fırtına’da Avcı Dönemi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür

GALERİ

Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu mask
Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak mask
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL