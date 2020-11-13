İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde odun yüklü 44 DS 902 plakalı traktöre sürücüsü öğrenilemeyen 44 BF 520 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yolda geçen araç sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı şahıs bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
BATTALGAZİ DE KAZA
Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe yolu üzerinde meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise nakliyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazada yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.