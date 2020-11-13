Fendoğlu, Köylerin Sorunları TBMM’ye Taşıdı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel kurulunda söz alarak yaptığı konuşmasında;

Malatya ilimiz Yazıhan ilçemizin Tahtalı, Sonevler mezrası ve Mısır Dere Tomolar mezrasında elektrik ve telefon şebeke problemleri, Yine Kale ilçemizin Tepebaşı Mahallesinde elektrik kesintileri, Çanakçı Mahallesinde telefon şebeke problemleri bulunmaktadır. Yine, güzel ilçemiz, Darende ilçemizin Yeniköy ve Baş direk köylerimizde telefon, Telekom, şebeke problemleri mevcuttur. Yeşilyurt ilçemizin Kadiruşağı köyü, Koyungözü Mahallesinde Türk Telekom ve mobil şebeke problemleri vardır. Bu ilçelerimizdeki köylerimiz uzun süredir elektrik kesintileri, Telekom ve GSM şebeke problemleri yaşamaktadır. Bu köylerde yaşayan vatandaşlarımız elektrik, iletişim ve özellikle öğrencilerimiz "online" ortamda ders takibi yapamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını iletmektedir. Köylerimizdeki elektrik ve Telekom şebeke probleminin giderilmesini önem arz etmektedir.

İfadelerini kullandı.

(Bülten)