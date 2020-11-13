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13 Kas 2020 - 12:00- Gündem

Karkas Et En Az 36 Lira Yapılmalı

Yetiştiricilerin karkas et konusunda mağduriyetlerini değerlendiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, her kalemde fiyatların artıp, et fiyatlarının yerinde saymasının üreticileri ciddi anlamda mağdur ettiğini dile getirdi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Başkan Özcan, Et ve Süt Kurumunun açıkladığı 34 lira kesim fiyatının biraz yetersiz kaldığını belirterek,

Burada Et ve Süt Kurumu’nun karkas et fiyatını yeniden yerli hayvanda da en az 36 lira, ithal hayvanda ise 35 lira yapmasını bekliyoruz. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Et ve Süt Kurumu bu konuda da üreticinin mağduriyetlerini giderecek yeni bir fiyatla karşımıza gelecektir diye bekliyoruz.

dedi.

Karkas et fiyatlarının yetersiz olduğunu ifade eden büyükbaş hayvan yetiştiricileri, girdi fiyatlarının her gün yükseldiğine dikkat çekerek, mağdur olduklarını dile getirdiler. Yetiştiriciler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi süreci başladığından bu yana sosyal hayattaki kısıtlamalardan kaynaklanarak kırmızı et tüketiminde bir düşüş yaşandığını ifade eden Başkan Özcan, son zamanlarda özellikle Malatya’da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla düğün salonlarında yemeklerin iptal edildiğini hatırlattı.

EN BÜYÜK PROBLEM MALİYETLERİN YÜKSEK OLMASI

Üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Başkan Özcan,

Sosyal hayattaki kısıtlamalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı et tüketimindeki düşüle de et fiyatlarında bir gerileme meydana geldi. Fakat bunun önüne geçebilmek için özellikle üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için Et ve Süt Kurumu yeniden kesim fiyatlarını 2 TL artırdı. Şu anda Et ve Süt Kurumu ithal hayvan kesim fiyatını 33 TL’ye, yerli hayvan kesim fiyatını da 34 TL’ye yükseltti. Kesim fiyatlarının yükseltilmesinin amacı piyasadaki canlı hayvan yani karkas et fiyatlarının düşüşüne engel olup, özellikle üreticinin mağduriyetini gidermek amacıyla yapıldı. Fakat buradaki asıl en büyük problem maliyetlerin yüksek olması. Üretim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı kesim fiyatları da düşük olduğu için de üretici burada ciddi anlamda bir mağduriyet yaşıyor. Üreticilerin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için de Et ve Süt Kurumu üzerinden et fiyatlarına bir müdahale yapıldı.

şeklinde konuştu.

MALİYETLER ARTIP, ET FİYATI YERİNDE SAYIYOR

Kesim fiyatlarının yetersiz olduğunu belirten Başkan Özcan, şunları kaydetti:

Şu anda hala Tarım ve Orman Bakanlığının kendi internet sitesine de baktığımız zaman üretim maliyetlerinin 37-38 liraya dayandığı canlı hayvanın piyasadaki et fiyatları hala 35 bandında devam ediyor. Dolayısıyla burada üreticilerinin mağduriyeti hala devam ediyor. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu, yeni bir müdahale ile üreticinin mağduriyetini giderecek fiyatlarla piyasalara müdahale etmesini bekliyoruz. Yani açıklanan yerli hayvandaki Et ve Süt Kurumunun 34 lira kesim fiyatları biraz yetersiz kaldı. Burada Et ve Süt Kurumu’nun karkas et fiyatını yeniden yerli hayvanda da en az 36 lira, ithal hayvanda ise 35 lira yapmasını bekliyoruz. Şu anda böyle bir beklenti söz konusu. Ama özellikle burada yapılması gereken en önemli şey girdi maliyetlerini aşağıya çekecek tedbirler almak gerekiyor. Yem fiyatları her gün artmasına rağmen, özellikle hayvancılık sektöründeki hayvan besleme kalemlerine bakıldığı zaman, her kalemde fiyatlar artıp, et fiyatları da yerinde saydığı zaman ortada üretici için ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Et ve Süt Kurumu bu konuda da üreticinin mağduriyetlerini giderecek yeni bir fiyatla karşımıza gelecektir diye bekliyoruz.

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13 Kas 2020 - 12:00 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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