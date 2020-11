13 Kas 2020 - 12:00- Gündem

Karkas Et En Az 36 Lira Yapılmalı

Yetiştiricilerin karkas et konusunda mağduriyetlerini değerlendiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, her kalemde fiyatların artıp, et fiyatlarının yerinde saymasının üreticileri ciddi anlamda mağdur ettiğini dile getirdi.