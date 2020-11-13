Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamed Damlu’lu Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün Avusturya ile saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ASpor'dan canlı yayınlanacak.
13 Kas 2020 - 11:52- Spor Güncelleme: 13 Kas 2020 - 11:57
Abdulsamed’li Ay Yıldızlılar görücüye çıkıyor
Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamed Damlu’lu Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün Avusturya ile saat...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.