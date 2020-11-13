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13 Kas 2020 - 11:52- Spor G: 13 Kas 2020 - 11:57

Abdulsamed’li Ay Yıldızlılar görücüye çıkıyor

Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamed Damlu’lu Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün Avusturya ile saat...

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamed Damlu’lu Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün Avusturya ile saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ASpor'dan canlı yayınlanacak.

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13 Kas 2020 - 11:52 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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