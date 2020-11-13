Uyuşturucu Sevkiyatına Darbe!

Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda bir ilden Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik takip sonucunda çekici üzerine yüklenmiş vaziyette bulunan bir araçta inceleme yapan ekipler araç içerisinde saklanmış vaziyette 686 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Konu ile alakalı olarak B.Ö., H.Ö., M.Ü. gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(İHA)