13 Kas 2020 - 11:20- Gündem

2.Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 30 Kasım

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 2020 yılı Emlak, Çevre ve Temizlik Vergisi 2.Taksit ödemelerinin başladığını, son ödeme tarihinin ise 30 Kasım 2020 olduğunu söyledi.