Yıkılsın mı, Yıkılmasın mı?

Vatandaşlar,

“Depremde hasar görünce camilere gidemedik. Yeni yapılan bir cami var ama orada da yapılan hiçbir çalışma yok. Caminin yıkımını gündeme getiren arkadaşlar, Miralay Şah Cami’yi gündeme aldıkları gibi gelip buradaki vatandaşların durumuna baksalardı, vatandaşın namaz kılacak yerinin olmadığını görürlerdi”

dediler.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, BUSABAH TV’de haftalık yayınlanan ve BUSABAH gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un hazırlayıp sunduğu “Siyaset Ajandası” konuğu oldu. Burada yıkılması kararlaştırılan Şah Miralay Cami (Osman Ateş Camii)’nin tarihi olduğunu ileri sürerek, caminin yıkılmaması için yaptığı çalışmaları yine hatırlattı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili BUSABAH TV’de konuşan YRP İl Başkanı Bilal Yıldırım, Şah Miralay Cami (Osman Ateş Camii)’nin yıkılma kararını duyduklarında ilk açıklamayı kendilerinin yaptığını dile getirerek, orada çok ilginç bir şey olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ŞİİR OKUDU

Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’ta bir şiirine yer veren Başkan Yıldırım,

“Ülkemizde ‘minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker’ diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bununla beraber yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımız geçen cumartesi günü Kahramanmaraş’ta şöyle bir şiir okudu: ‘Kör dünyanın göbeğine, Kuşların gözbebeğine, Yola-ağaca-pınara, Esen yele, yağan kara, Yağmur yüklü bulutlara, Koç burcuna, yaya burcuna, Bebeklerin avucuna, Minarelerin ucuna, Hak yol İslam yazacağız Haklı davamızı yazacağız.’ Şimdi benim gördüğüm Malatya’daki yerel yöneticiler, öğretmenlerini dinlemeyen yaramaz öğrenciler gibi. Bunların hiçbirisi Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlememiş herhalde. Cumhurbaşkanımız bir yandan ‘Minarelerin uçlarına, çocukların avuçlarına, uçan kuşun gözbebeğine, hak yol İslam yazacağız’ diyor, yerel belediyeler de İslam’ın sembolü, şiarı olan camileri yıkmaya çalışıyorlar”

şeklinde konuştu.

BİZE CEVAP VERMEDİLER

Açıklamalarına AK Parti ve MHP’de yer alan arkadaşlarının teşekkür mesajları geldiğini belirten Başkan Yıldırım, “Ben bir anlam veremiyorum. Bununla ilgili açıklamalarımızı yaptık, konuşmalarımızı yaptık, gerisi onlara kalmış. Onlardan hiçbir ses çıkmadı. Bize cevap vermediler. Onlar bize cevap vermesinler, bizi görmesinler, ama insanlarımız bizi görüyorlar. Ben özellikle bu camii konusunda haklı olduğumuz konularda bana AK Parti veya MHP’den arkadaşlarım çok teşekkür mesajı attılar. Ve hala bu konuyu söylemeye devam edeceğim. Üstelik o camiyi yapanların vasiyetnamesinde ‘Bu beldeyi yıkanlar cennet yüzü göremesinler’ diyor ve bu vasiyetname noter tarafından onaylanmış. Bu vasiyetnameyi yazanlar bundan 1560’lı yıllarda ‘buraya bir düşman gelir de burayı yıkmasın’ diye beddua etmişler, bilmemişler ki bizim kendi insanlarımız yıkacaklar. Ben buna çok üzülüyorum. Biz bu güzel şeyleri sözlerken halktan güzel tepkiler alıyoruz ama siyasilerin bizi görmemezden gelmelerine üzülüyorum” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ CAMİNİN YIKILMASINI İSTEDİ

Ancak Alacakapı Mahallesi’nde yaşan vatandaşlar, gazetemize konuşarak Başkan Bilal Yıldırım’ın aksine depremde ağır hasar raporu alan caminin tarihi olmadığını öne sürerek, yıkılmasını istediler.

VATANDAŞLARDAN DEMİR İSTENDİ

Caminin yapılışını anlatan vatandaş Abdulkadir Turan,

“1944 doğumluyum. Benim gençlik dönemimde yani 1957’lerde caminin tabanını yaptılar. Sonra minarenin tamamlanması için çevredeki vatandaşlardan demir istendi. Bütün arkadaşlarla beraber evde parça parça demir topladık. Daha sonra minarenin tabanından başladılar ve minareyi yaptılar. Yalnız caminin ön kısmını da biz vatandaş olarak para topladık ve yaptık. Minareyi yaparken oradaki ustalar yuvarlak bir taş buldular. Sonra minarenin kapısının üzerine yerleştirdiler. O taşın üzerinde de bir tarih yazıyordu. O zaman o taşı süs için koymuşlardı, ben iyi hatırlıyorum. Şimdi gelen giden minaredeki o taşa bakıp bu minare tarihi değer taşıyor, diyor. Yani öyle antika değeri taşıyan taşlar değil, oraya süs amacı yerleştirdiler benim gördüklerim şeyler bu”

söylemlerini kullandı.

İNSANIMIZ O ESERLERİ YOK ETMEMİŞLER

Caminin ağır hasarlı olduğunun tescillendiğini ifade eden Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın da,

24 Ocak’ta yaşanan depremde yaklaşık 70-80 hane evle beraber iki tane de camimiz hasar aldı. Camimizin bir tanesi Selçuklu döneminden kalma Ulu Cami 824 yıllık diğeri de merkezde kervansaray önünde bulunan Miralay Şah Camii ( Osman Ateş Cami) şu anda mahallemde hasarlı evlerin yıkımları gerçekleşiyor. Tabii Miralay Şah Cami ağır hasarlı olduğu için caminin de yıkımı gündeme geldi. Tarihi eser olarak tescillendiği için yıkımı vakıfların sorumluluğunda ve yıkım kararı da çıktı. Son zamanlarda gündeme gelen Tarihi Cami yıkılıyor, belediye yıkıyor neden sahip çıkılmıyor diye bir söylenti var. Tamamen asılsız bir haber çünkü burayı belediye yıkmıyor. Belediyeyle bir alakası yok. Zaten buradaki halkta yıkılmasını istemedi. Allah’ın takdiri depremde ağır hasar aldı. Gerekli incelmeler yapıldıktan sonra buranın ağır hasarlı olduğu tescillendi. Sonra da yıkım kararı çıktı. Acil yıkım kararı alındığı halde vakıf eseri olduğu için vakıflardan onay alınması lazım. Tahminime göre Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ilkinde yıkımı onaylamadı. İkinci toplantısında onayladı. Şu anda yıkım için bir çalışma başlatıldı. Son zamanlarda gündeme gelen rant için haberler yapıldı. İşte burası otoparka mı çevrilecek diye söylentiler var. Bizler bunları duyunca inanın üzülüyoruz. Çünkü Battalgazi halkı tarihine sahip çıkar. Tarihi dokuya dokunmayan Roma surlarını bin yıldan beri ayakta kalmasını sağlayan bir nesiliz biz. Roma surlarının bize bir faydası var mı yok ama insanımız o eserleri yok etmemişler.

şeklinde konuştu.

1957’DEN SONRA ÇEVRE HALKI TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ BİR CAMİDİR

Kış ayının geldiğinin ve vatandaşların namaz kılacağı yerin olmadığını dile getiren Muhtar Sayın, şunları kaydetti:

Kime sorarsanız sorun buradaki 80 yaşındaki birçok kişi zamanında bu caminin minaresi yapılırken yapımızda çalışmış minarenin altında bulunan 16 tane tarihi tescilli taş var ve 1 tane de mihrap da minarenin de toplama bir minare olduğunu vakıflar ve müze tarafından tescillendi. Biz buranın acilen yıkılmasını talep ediyoruz. Çünkü 17 taş haricinde tarihi bir özelliği olmayan 1957’den sonra çevre halkı tarafından inşa edilmiş bir camidir. O 17 taşın buraya gelişi de şöyle bizim bir İslam hocamız vardı. Buraya minare yapmak istemiş burası köy olduğu için o zamanlar buradan merkeze bazı ilçelere saman satmaya giderlermiş. O zaman saman satmaya gidenlere derlermiş ki samanınızı satarken etrafa bakının minare için kullanacağımız taş varsa alın getirin o tescilli taşların çoğu o şekilde gelmiş. Depremden bu yana 10 ay geçti. İki camimiz vardı. Depremde hasar görünce camilere gidemedik. Yeni yapılan bir cami var ama orada da yapılan hiçbir çalışma yok. Caminin yıkımını gündeme getiren arkadaşlara buradan sesleniyorum. Miralay Şah Cami’yi gündeme aldığınız gibi gelip buradaki vatandaşların durumuna baksaydınız, vatandaşın namaz kılacak yerinin olmadığını görürlerdi. Şu anda Battalgazi merkezde camimiz yok, insanların ibadet edeceği yeri yok. Keşke o arkadaşlar buradaki vatandaşın halini gelip bir sorsalardı. Kış ayı geldi vatandaşın namaz kılacağı yer yok. Burayı gündeme taşımaları güzel ama burada bilmedikleri konu şu 1957 yılında yapılmış minarenin taşları var. Minare tescilli müze gelip incelemesini yapıp, yıkım kararı çıkarmış. Bu konuda üzülüyorum. Keşke buradaki gerçek mağduriyeti gündeme taşısalardı. Bu insanların camisi yok, nerede namaz kılıyor deselerdi. Ama ben bakıyorum ki bunu diyen kimse yok.