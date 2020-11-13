Kaplan Malatya’da Toplanacak

Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 4 günlük izin bugün sona erecek. Bu yıl devre arası verilmeyecek olan Süper Lig’de ileriki haftalarda sıkıntı çekmek istemeyen sarı kırmızılılarda daha önce açıklanan kamp programında değişikliğe gidildi. Antalya’da yapılacağı açıklanan bir haftalık kamp pandemi süreci dikkate alınarak iptal edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak daha sağlıklı ve kontrollü bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla yönetim kurulumuz, teknik heyet ve sağlık kurulumuzun istişareleri sonucunda daha önce belirlemiş olduğumuz 13-20 Kasım tarihleri arasında Alanya’da yapmayı planladığımız kamp programımız iptal edilmiştir. Takımımız 13 Kasım Cuma günü Malatya’da toplanarak idmanlara başlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon küme düşen ancak TFF’nin aldığı kararla ligde kalan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 8 haftada evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 11 puan topladı. Süper Lig'de milli ara öncesi sahasında Denizlispor’u 2-0’lık bir skorla sarı kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı son 3 maçı kazandı. Malatya ekibi toplamda sahasında oynadığı 4 karşılaşmanın sadece birisinde beraberlik elde ederek iyi bir performans sergiledi. Geride kalan 8 haftada deplasmanda ise kötü bir grafik çizen Yeni Malatyaspor’da, toplamda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alındı. 8 maçta 8 gol atabilen sarı kırmızılılar, bu maçlarda ise kalesinde 10 gol gördü.