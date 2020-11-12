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12 Kas 2020 - 17:30- Spor G: 12 Kas 2020 - 16:17

Abdulsamed Göğsümüzü Kabartıyor!

Yeni Malatyaspor’un genç file bekçisi Abdulsamed Damlu Denizlispor maçında yaptığı başarılı kurtarışlarla haftanın en iyi kalecisi seçildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Süper Lig’de bu sezon forma giyen en genç kaleci unvanını taşıyor. Başarılı performansıyla Ümit Milli Takımı kadrosuna seçilen Damlu milli takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Avusturya ve Kosova ile Samsun'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Arjantinli file bekçisi Herrerayı tahtından eden Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamed Damlu, Ümit Milli Takımı’nın Samsun’da devam eden çalışmalarına katıldı. Süper Lig’de bu sezon süre aldığı 5 maçta kritik kurtarışlara imza atan genç kaleci Denizlispor karşılaşmasında net 3 gol pozisyonunda meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin vermeyerek takımının galibiyetinde büyük rol oynamıştı.

Bu haftaki performansıyla Süper Lig’de haftanın en iyi kalecisi seçilen Damlu aynı zaman bu sezon ligde forma giyen en genç kaleci unvanını da elinde bulunduruyor. Ümit Milli Takımı Teknik Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın talebi doğrultusunda kampa çağrılan Abdulsamed Damlu görev verilmesi halinde Avusturya ve Kosova U21 Milli Takımları ile oynanacak karşılaşmalarda Ay Yıldızlı formayı kariyerinde ilk defa giyecek. Ümit Milliler 13 Kasım Cuma saat 20:00’de Avusturya ve 17 Kasım Salı günü saat 19:00’da Kosova ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Takımımızın Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdulsamed Damlu ( Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir ( Başakşehir FK), Cemali Sertel (Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz ( Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

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12 Kas 2020 - 17:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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