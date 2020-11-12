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12 Kas 2020 - 18:00- Gündem G: 12 Kas 2020 - 16:46

Ölmeden Önce Abonelik Yaptırmayı Unutmayınız!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi’ne bağlı Gedik Mezarlığı civarında oturan Ümit Bozdemir adlı vatandaşın iddialarına göre mezarlığa Ramazan Bayramı’ndan bu yana MASKİ tarafından su verilmiyor.

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Bunun üzerine vatandaş Bozdemir yetkili mercileri aradı ve uzun uğraşlar sonunda ulaştığını söyledi. Bozdemir,

söylemlerine göre MASKİ ilgililerinden gelen açıklama da hayrat çeşmeleri için ‘gelip abonelik başvurusunda bulunun hayrat çeşme ve mezarlığın yanına su sayacı hizmetini sağlayalım’

cevabını aldığını belirtti.

Mezarlığa uzun bir süre boyunca su gelmemesinin nedeni ise hayratlar da aboneliğin olmamasından kaynaklandığını ifade eden Bozdemir,

Mezarlıkta 3 tane hayratlık çeşme var, fakat hiçbirinde su yok, bayramdan önce sular kesildi. Bir daha da gelmedi. Bayramda mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar su ihtiyacını bizim evden ve civardaki evlerden istediler. Bu durumun üzerine MASKİ’yi defalarca aradım. Suyu açabilmeniz için gelip abonelik almanız gerekiyor dediler. Yani hayrat kimin adına yapılmışsa o mezarın başına su saati takılması lazımmış, ancak öyle su verebilirlermiş. Hayratlık için abonelik yoksa su da yok dediler.

diye konuştu.

ABONELİK YOKSA SU DA YOK

Ümit Bozdemir’in söylemlerine göre mezarlıkta bulunan hayratlara MASKİ tarafından abonelik bağlanacak. Bozdemir,

Geçen Ramazan Bayramı’ndan beri bizim orada bulunan mezarlıkta su yoktu. Bu konu için belki 20 defa MASKİ’yi aradım. Mezarlıkta 3 tane hayratlık çeşme var, fakat hiçbirinde su yok, bayramdan önce sular kesildi. Bir daha da gelmedi. Bayramda mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar su ihtiyacını bizim evden ve civardaki evlerden istediler. Bu durumun üzerine MASKİ’yi defalarca aradım. MASKİ Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağladı, Mezarlık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağladı orası da şehir mezarlığına bağladı. 10-15 defa böyle aradım herkes birbirine bağladı telefonu en son MASKİ’nin Şebeke Su Dağıtım yerine bağladılar. Suyu açabilmeniz için gelip abonelik almanız gerekiyor dediler. Yani hayrat kimin adına yapılmışsa o mezarın başına su saati takılması lazımmış, ancak öyle su verebilirlermiş. Hayratlık için abonelik yoksa su da yok dediler. Bende dedim ki hadi ben aboneliği aldım diyelim bu sefer bütün vatandaşın suyunu ben ödemiş olacağım bana cevaben de kullandırmayın o zaman denildi.

ifadelerini kullandı.

HER ARAMAMDA İLGİLENECEĞİZ DEDİLER

MASKİ’yi birçok kez aradığını ve bu durumun hala çözüme kavuşmadığını söyleyen Bozdemir,

Onların söylediklerine göre oralarda araba yıkanıyormuş ama ben hiç orada araba yıkayan birilerini görmedim. Denetim de yapılamıyormuş, sayaç takılması gerekiyormuş, başka şekilde su verilmiyormuş. Kaç ay oldu hala su gelmedi. Her aramamda ilgileneceğiz dediler ama hiçbir şekilde dönen de olmadı. Ben aklıma geldikçe sürekli aradım. En son Park Bahçeler Müdürlüğü ilgileniyor dediler oraya gittim. Müdürün kendisiyle direkt görüştüm. Dediler bizimle bir alakası yok, peyzaj işi değil ki bu suyu nasıl açıp keselim MASKİ’nin işi bu müdür kendisi MASKİ’yi aradı ama yine ilgilenen olmadı. Yetkililere soruyorum yaşayan birisi olarak, mezarlık hayratı ve mezar için su aboneliği başvurumda hangi ikametgâh adresimle başvuruda bulunmam gerekiyor. Öncelikle tapulu veya kira bedelinde bir mezarlığımın olması gerekmez mi? Bu mantığı hala anlayabilmiş değilim.

dedi.

# ABONULİK, su, malatya, yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi, Bir, var, ziyaret

12 Kas 2020 - 18:00 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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