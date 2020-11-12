AFAD'a Çiçekli Teşekkür

Malatya AFAD Müdürlüğü personeli de Bostanbaşı İzmir'deki depremden sonra kurtarma çalışmalara en kısa zamanda katılarak yardımcı oldular.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek takdim ettiler.
AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme de bulundu.
Bostanbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Yasin Demirel de,
Nerede bir yardıma ihtiyacı olan bir insan varsa AFAD'ı orda görmek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri gururlandırmaktadır. Size ve ekip arkadaşlarınıza yapmış olduğunuz başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı okulumuz personeli ve öğrencileri adına teşekkür ediyoruz
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.