Değirmenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Malatya basketboluna yıllarca hizmet edip, katkıda bulunan ve Basketbol Malatya İl Temsilciliği görevinde bulunan Nail Değirmenci bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Değirmenci, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Değirmenci’nin cenazesi dün Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Balaban’da defnedildi. Basketbol Antrenörü Erol Akdeniz, sosyal medya hesabından,
Değerli arkadaşım, kardeşim, can dostum Nail Değirmenci Hakka yürümüştür. Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun nurlar içinde yatsın” paylaşımında bulundu. Spor yorumcusu ve yazarı Şenol Karaduman ise paylaşımında, “ Çok üzgünüm, tarif edemiyorum. Çok sevdiğim değerli abim, değerli hocam Basketbol Malatya eski il temsilcisi Nail Değirmenci’yi kaybettik. Malatya basketboluna uzun yıllar hizmet veren Nail Değirmenci tedavi gördüğü hastahanede hakkın rahmetine kavuştu. Mekânın cennet olsun, güzel abim.
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.