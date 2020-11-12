Değirmenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Büyütmek için resme tıklayın

Malatya basketboluna yıllarca hizmet edip, katkıda bulunan ve Basketbol Malatya İl Temsilciliği görevinde bulunan Nail Değirmenci bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Değirmenci, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Değirmenci’nin cenazesi dün Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Balaban’da defnedildi. Basketbol Antrenörü Erol Akdeniz, sosyal medya hesabından,

Değerli arkadaşım, kardeşim, can dostum Nail Değirmenci Hakka yürümüştür. Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun nurlar içinde yatsın” paylaşımında bulundu. Spor yorumcusu ve yazarı Şenol Karaduman ise paylaşımında, “ Çok üzgünüm, tarif edemiyorum. Çok sevdiğim değerli abim, değerli hocam Basketbol Malatya eski il temsilcisi Nail Değirmenci’yi kaybettik. Malatya basketboluna uzun yıllar hizmet veren Nail Değirmenci tedavi gördüğü hastahanede hakkın rahmetine kavuştu. Mekânın cennet olsun, güzel abim.

ifadelerine yer verdi.