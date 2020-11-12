Türkiye’de her yıl binlerce hektar orman arazisinin yangınlar neticesinde kaybedildiğini anımsatan Vali Baruş,

“Ciğerlerimiz zarar görüyor. Onun için yangınlarda zarar gören ormanlarımızdan çok daha fazlasını topraklarımıza hediye etmemiz lazım”

dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, "Bugün Fidan Yarın Nefes” temalı fidan dikim etkinliği, dün tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da düzenlendi. Araç Muayene İstasyonun yanında gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Jandarma İl Komutanı Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda okuldan ve üniversitelerden öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra etkinlikte ilk sözü Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı aldı. Kalaylı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 11 Kasım gününün, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanmasının ön görüldüğünü hatırlattı.

MAVİ SERVİ FİDANLARI DİKMEYİ UYGUN BULDUK

3 bin fidan dikileceğini ifade eden Kalaylı,

“İnşallah bugün bu sahaya hep birlikte 3 bin adet mavi servi fidanı dikerek hem bu elim yangının yol açtığı tahribatın izlerini sileceğiz hem de dikeceğimiz fidanlarla geleceğimize nefes olacağız. Bu yanan alanın şehrimizin girişinde yer alması sebebiyle, yangının izlerinin bir an önce silinebilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü olarak sahanın büyük kısmına boylu aşılı mavi servi fidanları dikmeyi uygun bulduk. Dikeceğimiz bu fidanların kısa süre içinde yetişerek masmavi görüntüsüyle şehrimize ayrı bir siluet kazandıracağını umut ediyoruz”

diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLADI

Yüzde 25’lerin üzerinde bir orman alanı bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ormanlarımızın oranlarının artırılması noktasında Türkiye genelinde yoğun bir seferberlik başladı. Bizim öğrencilik yıllarımızdaki kitaplarda Türkiye'deki ormanlık alanların yüzde 12-13 civarında olduğu yazıyordu. Bu kampanya ile ormanlarımızın oranlarının artırılması noktasında Türkiye genelinde yeni bir seferberlik başladı. Bu gün yüzde 25'lerin üzerine çıkan bir orman alanlarımız var. Bu çalışmalara katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BUGÜN BURADA GÜZEL BİR TOPLULUK VAR

Son olarak söz alan ve konuşmasına kalabalığa Koronavirüs kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş ise,

Öncelikle şu hususu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz bu salgın sürecinde 3 temel kurala her zaman riayet etmemiz gerektiği hatırlatılıyoruz. Biz de bunu vatandaşlarımıza sürekli bir şekilde hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Maskelerimizi düzenli olarak takıyoruz fakat fiziki mesafeye de dikkat edelim. Bugün burada güzel bir topluluk var. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte birazdan fidanları toprakla buluşturacağız. Geleceğe nefes vererek gelecek nesillerimizin duasını alacağız. Onun için bu duayı alabilmek hayatınızda sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için bu kurallara riayet edelim.

ifadelerini kullandı.

BİTKİ ÖRTÜSÜNE İHTİYACIMIZ VAR

Ormanlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Vali Baruş,

İnsan dünya üzerinde, daha doğrusu bütün canlılar hayatiyetini devam ettirebilmek için 3 ana unsura ihtiyaç duyuluyor. Güneş, toprak ve hava. Bunlar olmadan canlıların hayatını devam ettirebilmeleri mümkün değildir. Güneş bizim elimizde olan bir unsur değildir. Cenabı Hakk'ın canlılar için yaratmış olduğu ve kıyamet gününe kadar ışığını devam ettirecek sonsuz bir kaynak. Diğer üç unsuru korumak ve kalitesini yükseltmek bizim elimizdedir. İçtiğimiz ve kullandığımız suyun sağlıklı olması, kullandığımız toprağın ve üzerinde ürünlerini yetiştirdiğimiz toprağın verimli olması ve soluduğumuz havanın kaliteli olması bizim elimizdedir. Bu üç temel unsurun hayatımızı devam edilecek nitelikte korunması için ormanlara ihtiyacımız var. Bitki örtüsüne ihtiyacımız var. Bugün ormanlarımız olması yeterli yağış alamadığımız zaman, yeterli su kaynaklarımız sahip olamayız. Sağlıklı içme suyuna sahip olamayız. Tarım ürünlerini ağaçlarımızı sulayacak suya kavuşamayız. Yeni ormanlarımız olmasa hayatımızı devam ettirmemiz için beslenmemize sağlayan kaynakları temin eden toprakları koruyamayız.

şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZİN YEŞİLLİKLERLE DONANIMLI OLMASI LAZIM

Türkiye’nin erozyonla mücadelesini hatırlatan Vali Baruş,

Türkiye uzun yıllardır erozyonla mücadele ediyor. Erozyon toprağımızın her geçen gün sürekli alıp gitmesi, su kaynaklarına karışması neticesinde toprağımızdan verimliliğini kaybetmesine sebep oluyor. Bu erozyonla mücadele kampanyasında Türkiye büyük bir mesafe kaydetti. Topraklarımızı korumak için artık her türlü imkâna sahibiz. Diğer taraftan soluduğumuz havanın kaliteli olması için ülkemizin yeşilliklerle donanımlı olması lazım, ormanlar lazım. Eğer ormanlar olmasa bugün dünyada insanlar sağlıklı nefes alamazlar. Çünkü insanoğlu her geçen gün artan tüketim alışkanlığı ile havayı kirletiyor. Kullandığı araçlar vasıtasıyla önünde kullandığı ısınma amaçlı araçlar vasıtasıyla ve diğer tüketim vasıtaları ile havasını kirletiyor. Bu havanın temizlenmesi için ormanları ihtiyacımız var.

diye konuştu.

3 BİN FİDANI YANGINDA KAYBETTİK

Ormanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Vali Baruş,

İşte bu üç temel unsuru koruyan ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve dünya bırakmamızı sağlayan unsur ormanlarımızdır. Ormanlarımızın kıymetini çok iyi bilelim. İşte Milli Ağaçlandırma Günü orman konusunda fidan dikme konusunda olan bu duyarlılığı artırmak için ilan edilmiş bir gündür. Bugün üzerinde bulunduğumuz bu alanda 13 Ağustos'ta çok üzücü bir yangın yaşadık. Buradaki yangını görünce adeta ciğerlerimiz yandı. Çünkü her kaybedilen ciğerlerimizdeki bir hücrenin yok olmasına sebep olacağını çok iyi biliyoruz. Bu 50 hektar alanda yaklaşık 3 bin fidanı yangında kaybettik. Hepimizin bildiği gibi Türkiye her yıl binlerce hektar orman arazisine gerek kasıtlı gerekse ihmal sonucu gerçekleşen yangınlar neticesinde kaybediyor. Ciğerlerimiz zarar görüyor. Onun için yangınlarda zarar gören ormanlarımızdan çok daha fazlasını topraklarımıza hediye etmemiz lazım. Bu nedenle Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle bugün burada bir araya gelmemesinin sebebi yana yaklaşık 3 bin ağacımızı tekrar yerine koymak, toprakla buluşturmak ve geleceğe nefes vermektir.

söylemlerinde bulundu.

GELECEĞE ÇOK DAHA SAĞLIKLI ADIMLAR ATACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu kampanya ‘geleceğe nefes dünyaya nefes kampanyası’ gençlerimizin çocuklarımızın orman konusundaki duyarlılığını artırma noktasında daha çok büyük katkılar sunuyor” diyen Vali Baruş, “Bu nedenle bugün buraya gelen gençlerimize çocuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Fidan dikme kampanyasına üzerine sorumluluk alarak fidanları toprakla buluşturan buraya koşan sivil toplum kuruluşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ormanlarımız ne kadar yükselirse geleceğimiz o kadar parlak olur. Bugünkü etkinliğimizde inşallah 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah çevremiz bu vesileyle tekrar yeşilliğine kavuşacak. Malatya fidanlarıyla ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızla da geleceğe çok daha sağlıklı adımlar atacağız. Bu etkinlikle aslında hepimiz birer fidan dikerek çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bir nefes, dünyaya bir nefes vereceğiz. Bu nefese katkıda bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum.

dedi.