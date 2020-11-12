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12 Kas 2020 - 15:00- Yaşam G: 12 Kas 2020 - 13:58

81 İlde Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi ve İç Ticaret Genel Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla aralarından Malatya’nın da bulunduğu 81 ilde denetim yapıldı.
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Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınan firmalardan savunmaları alınmaktadır. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanmakta.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öte yandan Ticaret Bakanlığı koordinesinde Adalet, Hazine ve Maliye,  Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar, sonuncusu 15 Ekim 2020 tarihinde olmak üzere, toplam 8 toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1500 firma denetlenmiş ve söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, E- Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1625 adet başvuru Kurula intikal etmiştir.  Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurula intikal eden şikayetlerin başında; sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular gelmiştir. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca toptancı hallerinde resmen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir.

208 FİRMAYA 6,9 MİLYON TL CEZA

Gerek gelen şikâyetler gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca re’sen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadarki süreç içerisinde 1861 dosya karara bağlanmıştır. Bu kapsamda Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya toplam 6.870.000 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. İdari yaptırıma konu uygulamaların, 166’sının toptan sebze ve meyve, 20’sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görülmektedir. Öte yandan 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir.

REKLAM KURULUNUN DENETİMLERİ DE HIZ KESMEDİ

Diğer taraftan ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve COVID-19 salgını kapsamında Reklam Kurulunca yürütülen denetimler neticesinde 303 firma/şahıs hakkında toplam 13,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2020 yılı ilk 8 ay itibariyle fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlenmiş, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1,2 milyon TL tutarında para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, gerek re’sen gerekse vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimler tüm Türkiye genelinde hız kesmeden devam edecek ve bu tür uygulamalara geçit verilmeyecektir.

 (Haber Merkezi)

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12 Kas 2020 - 15:00 Malatya- Yaşam

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