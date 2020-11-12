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12 Kas 2020 - 14:30- Ekonomi G: 12 Kas 2020 - 13:32

Benzine 19 Kuruş Zam

Dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,77 liradan 6,96 liraya, Ankara'da 6,85 liradan 7,04 liraya, İzmir'de ise 6,87 liradan 7,06 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. (İHA)

# ekonomi, MALİYE BAKANLIĞI, TİCARET BAKANLIĞI, benzine zam, AKARYAKITTAZAM, petrol, GAZ, İstanbul, ankara, İzmir, enerji, Fiyat

12 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Ekonomi

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