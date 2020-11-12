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12 Kas 2020 - 14:00- Sağlık G: 12 Kas 2020 - 13:13

Korona Virüse Karşı Yüzde 92 Başarılı

Rusya, aşılanan 10 bin gönüllüde Covid-19 aşısının etkinlik oranın yüzde 92 olduğunu açıkladı.
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Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik-V korona virüs aşısının sonuçları açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi. Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

RUSYA SAĞLIK BAKANLIĞI''NDAN TÜRKİYE MESAJI

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” denildi.

(İHA)

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12 Kas 2020 - 14:00 Malatya- Sağlık

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