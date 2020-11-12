Yeşilyurt İçin Kritik Maç

Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig’in 8.haftasında bugün Kocaeli ekibi Belediye Derincespor’un konuğu olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Hakan Basık, Tolga Dede ve Gökhan Coşar hakem üçlüsü yönetecek.
Grup’ta geride kalan 7 hafta sonunda 6 maça çıkan ve bir maçı eksik olan Yeşilyurt Belediyespor 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3’te mağlubiyet yaşadı. 7 haftada 7 puan toplayan turuncu yeşilliler, 11.sırada yer alıyor. son olarak yedinci haftada sahasında lider Diyarbekirspor’a 1-0’lık skorla mağlup olan turuncu yeşilliler, istikrarsız gidişatı durdurarak, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.