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12 Kas 2020 - 12:01- Spor G: 12 Kas 2020 - 12:35

Yeşilyurt İçin Kritik Maç

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor bugün deplasmanda Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla istikrarsız bir grafik ortaya koyan turuncu yeşilliler Derincespor maçında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig’in 8.haftasında bugün Kocaeli ekibi Belediye Derincespor’un konuğu olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Hakan Basık, Tolga Dede ve Gökhan Coşar hakem üçlüsü yönetecek.

Grup’ta geride kalan 7 hafta sonunda 6 maça çıkan ve bir maçı eksik olan Yeşilyurt Belediyespor 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3’te mağlubiyet yaşadı. 7 haftada 7 puan toplayan turuncu yeşilliler, 11.sırada yer alıyor. son olarak yedinci haftada sahasında lider Diyarbekirspor’a 1-0’lık skorla mağlup olan turuncu yeşilliler, istikrarsız gidişatı durdurarak, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

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12 Kas 2020 - 12:01 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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