Yeşilyurt İçin Kritik Maç

Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig’in 8.haftasında bugün Kocaeli ekibi Belediye Derincespor’un konuğu olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Hakan Basık, Tolga Dede ve Gökhan Coşar hakem üçlüsü yönetecek.

Grup’ta geride kalan 7 hafta sonunda 6 maça çıkan ve bir maçı eksik olan Yeşilyurt Belediyespor 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3’te mağlubiyet yaşadı. 7 haftada 7 puan toplayan turuncu yeşilliler, 11.sırada yer alıyor. son olarak yedinci haftada sahasında lider Diyarbekirspor’a 1-0’lık skorla mağlup olan turuncu yeşilliler, istikrarsız gidişatı durdurarak, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.