Başkan Gürkan, “Çıkaracağımız Çok Ders Var”

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı olağan toplantısı deprem konusu gündeme geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“İlçelerimizde ve şehrimizde deprem toplanma alanları oluşturulması noktasında azami hassasiyeti göstermeliyiz”

ifadelerine yer verdi.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

30 Ekimde İzmir depremini yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Belediyeciler olarak buradan çıkaracağımız çok dersler var. Özellikle çok katlı binalar, güçsüz binalar, zemini sağlam olmayan binalar ile genel kontrollerin sağlam yapılmaması bu gibi sonuçlar doğurmaktadır. Belediyeler her türlü yetkiye haizdir. Uygun olmayan her şeye belediyeler müdahale edebilir. Yasaya uygun olmayan hiçbir şey uygun değildir. İlçelerimizde ve şehrimizde deprem toplanma alanları oluşturulması noktasında azami hassasiyeti göstermeliyiz. Belediye Başkanları olarak binalar inşa edilirken zemin etütlerine ve jeolojik etütlere çok dikkat edilmelidir.

dedi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEDİR”

CHP Yeşilyurt İl Meclis Üyesi Günnur Tabel, İzmir depremine değinerek İmar Barışı adı altında yasaların çıkarıldığını ve bu bağlamda da sağlıksız yapıların inşa edildiğini öne sürdü. Tabel,

Sayın başkanım değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye’nin bir gerçeği olan deprem 30 Ekim’de bu kez de İzmir’de kendini hatırlattı. Öncelikle vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Sayın Başkanım, her deprem sonrası neler yapılır diye günlerce konuşulup sonra hiçbir şey olmamış gibi unutuyoruz. Dünyada bu yıl içinde olan birkaç depremden örnek vermek gerekirse Amerika, Alaska 7.8 ölüm sıfır, 25 Mart 7.5 Rusya ölüm sıfır, 7.4 Meksika ölüm 10, 6.9 İzmir ölüm 107, 6.8 Elazığ ölüm 41 öncelikle dünyada bu nasıl bizde neden böyle niye eksik yapıyoruz. Bunu araştırmak gerekiyor. Bize göre en basit haliyle bizim iyi yönetim dediğimiz bizim fakir olduğumuz, insan canının değersiz malın daha değerli olduğunu ve depremi ciddiye almadığımızı gösteriyor. Deprem insanları uyarıyor. Çürük yanlış yapılan binalar, insanları öldürüyor. Deprem bir kader değil bir imtihandır. Mesela İmar Barışında hak kazananlar bir ülkede devlet eliyle İmar Barışı altında yasa çıkarılıp kaçak, ruhsatsız, sağlıksız yapılara para karşılığı ruhsat veriliyorsa sözün bittiği yerdedir. Kentsel dönüşümün yerinde amacına uygun ve ranta dönüştürülmeden devlet veya belediye eliyle yapılmalıdır.

şeklinde konuştu.

“İMAR BARIŞINI DOĞRU ALGILAMAMIZ GEREKİR”

Tabel’in konuşmalarına cevaben Selahattin Gürkan, İmar Barışının yanlış algılandığını belirtti. Başkan Gürkan,

İmar standartlarına uygun bir şekilde yapılan yapıların imar barışından faydalanması gerekir. Bizdeki algı ise, o yasanın hafzına uygun bir algılama değil. Kim ne yaptıysa yasadan faydalansın, geçsin. İmar barışını da doğru algılamamız gerekir diye düşünüyorum.

şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken bazı gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Toplasının ardından MASKİ Genel Kurul Toplantısı yapıldı. MASKİ Genel Kurul Toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında toplandı. Toplantıda MASKİ yatırım programları ile alakalı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Malatya Belediyeler Birliği toplantısı ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) toplantısı ise Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk Başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem maddeleri ile 2021 Mali Yılı Geçici bütçesi görüşülerek karara bağlandı.