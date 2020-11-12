Mobil Müze 13 Kasım’da Malatya’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla

"Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi"

hazırlandı.

T.C Cumhurbaşkanlığının 180 günlük eylem planında da yer alan bu proje ile yurt içinde ve yurt dışında milli şuurun uyandırılması ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir.

ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAK İÇİN…

İçerisinde kendinizi adeta Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmenizi sağlamak amacıyla birebir canlandırılmaya çalışılmış olan mobil müze, çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlandı. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği mobil müze(tır); dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye’nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlıyor.

(Haber Merkezi)