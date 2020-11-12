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12 Kas 2020 - 12:00- Eğitim

16 Kasım’da Ara Tatil Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor" dedi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da öğrencilerin bir haftalık ara tatile 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ara tatil açıklaması yaptı. Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum.16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.

(Haber Merkezi)

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12 Kas 2020 - 12:00 Malatya- Eğitim

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