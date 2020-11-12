Silahlı Çatışma Bir Yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada M.D., tarafından açılan ateş sonucunda sol bacağında isabet Ş.D.A. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.
Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler M.D.’yi yakalayarak gözaltına alınırken, şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 4 fişek, 64 gram esrar, 18.9 gram metanfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.