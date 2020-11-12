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12 Kas 2020 - 11:21- Asayiş G: 12 Kas 2020 - 11:26

Silahlı Çatışma Bir Yaralı!

Malatya’nın Orduzu Mahallesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi de tutuklandı.
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Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada M.D., tarafından açılan ateş sonucunda sol bacağında isabet Ş.D.A. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler M.D.’yi yakalayarak gözaltına alınırken, şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 4 fişek, 64 gram esrar, 18.9 gram metanfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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12 Kas 2020 - 11:21 Malatya- Asayiş

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