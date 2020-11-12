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12 Kas 2020 - 11:30- Sağlık G: 12 Kas 2020 - 13:22

MTÜ'de Yeni Tıbbi Birimler Kuruluyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi’nin 3 aylık sürede akademik kadrosunun oluşmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tıbbi birimlerin kurulması sağlanıyor.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni kurulan ve hizmet vermeye başlayan Tüp Bebek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Söğütlü’de eşlik etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Engin Yıldırım, Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin yeni kurulduğunu ve hasta kabullerine başladıklarını söyledi.

TÜP BEBEK MERKEZİ KURULDU

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tıp Fakültesinin 16 Haziran 2020’de kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın destekleriyle 3 ayda hem 82 öğrenci ve yaklaşık 50 akademisyenle eğitim, araştırma, uygulama ve bilimsel faaliyetlere başlandığını belirtti. Tıp Fakültesi’nin 3 ayda eğitim ve akademik çalışma yapacak duruma getirmekle kalmadıklarını da ifade eden Karabulut,

Malatyalılara ve bölgemize var olan sağlık hizmet zincirlerine yeni halkalar eklemeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi kuruldu, imkanlar ölçüsünde yeni sağlık hizmeti kazandırma gayreti ve amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a katkı ve destekleri için bir kez daha şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum.

diye konuştu.

TÜP BEBEK ÖNCESİ TEDAVİLERİ VERECEK DURUMDAYIZ.

Tüp Bebek Merkezinin çalışmaları ve yürüteceği hizmetler konusunda bilgi veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Engin Yıldırım ise

Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tıp Fakültesi anabilim dallarının ve hastanemizin desteği sayesinde Tüp Bebek Merkezi hizmete girdi. Şu anda Tüp Bebek Merkezi poliklinik ve aşılama hizmetine başlamış durumda. Tüp bebek adayı annelerimizin başvurularını kabul ediyoruz. Hepsinin kayıtları oluşuyor, hepsinin tahlilleri yapılacak durumda. Tüp bebek öncesi tedavileri verecek durumdayız. Şuanda günlük yaklaşık 50 başvuru alıyoruz. Her aşamada direk doktorla görüşen, doktorla iletişim kurabilen bir mekanizma işletmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın her tahlilinde, her sonucuna, her işleminden tedavisine kadar bire bir kendimiz ilgileniyoruz.

dedi.

(İHA)

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12 Kas 2020 - 11:30 Malatya- Sağlık

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