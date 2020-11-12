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12 Kas 2020 - 11:00- Asayiş G: 12 Kas 2020 - 13:57

DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ

OPERASYONLARIN DA SAYISI ARTTIRILDI

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, uyuşturucu ile mücadeleye önem veriyor. Dağdeviren,

Gençliği bu zararlı faaliyetlerden koruyabilmek için Narkotik Şube’deki çalışanlarımızın sayılarını neredeyse 2 katına çıkardık” dedi. Uyuşturucuya yönelik operasyon sayısının arttığını belirten Dağdeviren, “ Bu anlamda da 2019 yılının ilk 10 ayında 593 operasyon yapılmışken, 2020 yılının ilk 10 ayında bin 119 operasyon yapıldı.

ifadelerine yer verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Yaptıkları başarılı operasyonlarla adını sıkça duyuran Narkotik Şube Müdürlüğü’nün hedefi gençleri bu zararlı maddeden koruyabilmek. Yaptıkları çalışmalar hakkında BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV’ye konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını son 2 yılın 10’ar ayını karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.

Malatya’daki narkotik operasyonlarını 2 bölümde değerlendirilebileceğini ifade eden Dağdeviren, birincisinin torbacılar ve buradaki içiciler ile satıcılara yönelik Malatya’dan geçişini engelleme çabaları olduğunu söyledi.

2020 YILININ İLK 10 AYINDA BİN 119 OPERASYON YAPILDI

Malatya’da uyuşturucuya yönelik aramalarını sıklaştırdıklarını belirten Dağdeviren, “Biz tedbirlerimizi, aramalarımızı sıklaştırdık. Alternatif güzergâhlara da kapatma, oralarda analiz çalışmaları yapıyoruz. İkinci boyutu da torbacılar ile içerideki ve asıl önemli olan da bu buradaki gençliğin zehirlenmesine neden olanlara yönelik çalışmalar. Gençliği bu zararlı faaliyetlerden koruyabilmek için Narkotik Şube’deki çalışanlarımızın sayılarını neredeyse 2 katına çıkardık. İçici ve torbacılara yönelik sürekli operasyonlar yapıyoruz. İlk izlenimlerde ilimizde metamfetamin maddesi çok fazlaydı. Şu anda ile girişinde büyük ölçüde engel olduk. İşin bir de sağlık boyutu var. Bunu alışkanlık haline getirmiş, müptelası olmuş kişilerin tedavi edilmeleri gerekir. Biz adli boyutu, önleme ve yakalama boyutuyla ilgili çalışıyoruz. Bu anlamda da 2019 yılının ilk 10 ayında 593 operasyon yapılmışken, 2020 yılının ilk 10 ayında bin 119 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda yüzde 89’luk bir artış oldu. Yani bu narkotik içenlerin artmasıyla alakalı bir şey değil. Bizim çalışmalarımız arttı. Biz bunu engellemek için daha fazla gayret ettik. Bu operasyonlarda 2019 yılında 927 şüpheli yakalanırken, 2020 yılında bu sayı bin 711 olmuştur. 2019 yılında şüphelilerden 155’i tutuklanmışken, 2020 yılında tutuklanan şüphelilerin sayısı 235 olmuş ve tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 52’lik bir artış meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.

2020 YILININ İLK 10 AYINDA 226 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda elde edilen narkotik maddeleri de açıklayan Dağdeviren, şunları kaydetti:

2019 yılının ilk 10 ayında 7,5 kilogram esrar maddesi elde edilmişken, bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 146 kilograma ulaşmış ve büyük bir yakalama oranı elde edilmiştir.
2019 yılının ilk 10 ayında 98,3 kilogram eroin maddesi elde edilmişken, bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 226 kilograma ulaşmıştır.
2019 yılının ilk 10 ayında 1,4 kilogram metamfetamin maddesi elde edilmişken bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 4 kilograma ulaşmıştır.
2019 yılın ilk 10 ayında 1,5 kilograma sentetik kannabinoid maddesi elde edilmişken, bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 10,5 kilograma ulaşmış ve yine büyük bir yakalama oranı elde edilmiştir.
2019 yılının ilk 10 ayında 491 adet kök kenevir bitkisi elde edilmişken, bu sayı 2020 yılının ilk 10 ayında 5 bin 419’a ulaşmış ve yine büyük bir yakalama oranı elde edilmiştir.

NARKOTİK EKİBİNİN SAYISINI ARTIRDIK

Dağdeviren,

Bu operasyonlar gösteriyor ki, daha çok yakalandığı zaman torbacının, içicinin işi de zorlaşmış oluyor. Malatya’yı uyuşturucu konusunda Türkiye geneliyle kıyasladığımızda Malatya’nın durumu kötü değil. Ama biz uyuşturucuya engel olmaya çalışıyoruz. Gençliğimizi ve toplumu bu zehirden korumaya çalışıyoruz. Narkotik ekibinin sayısını artırdık. Operasyon sayısının artırdık biz gençleri uyuşturucudan korumak istiyoruz.

dedi.

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12 Kas 2020 - 11:00 Malatya- Asayiş

Muhabirler : Mutlu Sarıgül , Sinem Hatun Davut

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