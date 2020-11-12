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12 Kas 2020 - 09:16- Asayiş G: 12 Kas 2020 - 09:27

İki Terörist İkna Sonucu Teslim Oldu

Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta 1’i gri kategoride aranan 2 terörist teslim oldu.
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PKK/ KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların teslim olmaları yönünde Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile gerçekleştirilen ikna çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 10 Kasımda 1'i gri kategoride yer alan iki 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Kara Hudut Kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler hakkındaki işlemlerin Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği kaydedildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Tunceli Valiliği, Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TKP-ML TİKKO mensubu olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 

Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında,Hozat ilçemiz Aliboğazı Bölgesi'nde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 adet patlamamış mühimmat, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca ve bol miktarda yaşam ile yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir.

denildi.

(İHA)

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12 Kas 2020 - 09:16 Malatya- Asayiş

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