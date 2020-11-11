ESKİ BAŞKAN KULÜBÜNÜ UNUTMADI

Ankaraspor Kulübü Başkanı Katipoğlu beraberinde kardeşi de olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu ile birlikte Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret etti.
Burada Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ile görüşen Katipoğlu, bu yıl Süper Lig’de iyi bir takım oluşturan Yeni Malatyaspor’un başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ziyaret ilişkin yapılan açıklamada ise, “Eski Kulüp Başkanımız, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu kulübümüzü ziyaret etti” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.