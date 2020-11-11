DEREBEYLİ TARAFTARLARDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA MORAL

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocukları unutmayan Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi LÖSEV ile birlikte hastaneyi ziyaret etti.
Burada lösemili çocuklarla tek tek ilgilenen dernek yönetimi çocuklara oyuncak hediye ettiler.
İnönü Üniversitesi Spor Bölümü Dekanı Özgür Karataş’ında yer aldığı ziyarette Dernek Başkanı Ender Kaya, taraftarlar olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugün de hastanede morale ihtiyacı olan Lösemili çocukları ziyaret ettiklerini belirterek, destekleri için Dekan Karataş’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.