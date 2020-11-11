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11 Kas 2020 - 17:18- Spor G: 11 Kas 2020 - 17:51

DEREBEYLİ TARAFTARLARDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA MORAL

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nin LÖSEV ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyon ile lösemi tedavisi gören çocuklara moral ziyareti gerçekleştirildi.
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocukları unutmayan Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi LÖSEV ile birlikte hastaneyi ziyaret etti.


Burada lösemili çocuklarla tek tek ilgilenen dernek yönetimi çocuklara oyuncak hediye ettiler.

İnönü Üniversitesi Spor Bölümü Dekanı Özgür Karataş’ında yer aldığı ziyarette Dernek Başkanı Ender Kaya, taraftarlar olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugün de hastanede morale ihtiyacı olan Lösemili çocukları ziyaret ettiklerini belirterek, destekleri için Dekan Karataş’a teşekkür etti.

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11 Kas 2020 - 17:18 Malatya- Spor

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