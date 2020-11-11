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11 Kas 2020 - 15:21- Yaşam G: 11 Kas 2020 - 15:37

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortaklığında yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi.
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Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan “Birlikte Başaracağız” projesinin protokolü Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.
Battalgazi’deki işsizlik oranının azaltılmasına büyük katkı sunacak 1 milyon 100 bin TL bütçeli “Birlikte Başaracağız” projesinin protokolü,
Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

PROJE İLE İLÇEDEKİ İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜRÜLECEK

Battalgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü
iştirakçiliğinde protokolü imzalanan “Birlikte Başaracağız” projesi ile Malatya’da iş açığı olan 6 farklı sektörde, 18-40 yaş arası işsiz
ve eski hükümlü vatandaşlara eğitimler verilecek. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle, bireylere,
yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırıldıktan sonra 6 farklı sektörde istihdam
edilmelerini sağlanacak.

Battalgazi Belediyesi’nin güzel projelere imza attığını ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu,

2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında projesi başarılı olan ve destekleme almaya hak kazanan Battalgazi Belediye’mizin ‘Birlikte
Başaracağız’ projesinin imza töreni için bir aradayız. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen SOGEP
Projeleri Kalkınma Ajansların için de sosyal alanlara müdahale etmek ve sosyal konularda ihtiyaç duyulan alanlarda tedbirler geliştirme
anlamında çok önemli. Özellikle ilimiz büyük bir şehir. Kentleşme ve göç kentimizde bazı sıkıntılara neden oluyor. Bunların en başında
istihdam geliyor. Hanelerimizin gelirini arttırmak için gençlerimizin, dezavantajlı olarak tabir edilen engellileri, kadınlarımızı iş gücüne
dahil edebilmek için Battalgazi Belediyemiz ‘Birlikte Başaracağız’ projesini tasarladı ve bizlere sundu. Bu proje yoğun bir çalışma
sonucu ortaya çıktı. Bakanlığımız da projeyi uygun buldu. İnşallah bu destek kapsamında Battalgazi Belediyemizin iştiraki olan MORMAŞ’ta,
mobilya imalat tesisinde, gerek eski hükümlülerimiz, gerek çevrede bulunan genç işsiz kardeşlerimiz burada eğitim görecekler. Mobilya
sektöründe de nitelikli iş gücüne yönelik önemli bir talep var. MORMAŞ’ta bu eğitimleri alan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde istihdam
edilecek. Projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten de Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibi Battalgazi’de çok güzel
işler yapıyor. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.

ifadelerini kullandı.


SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ DE ÖNEMSİYORUZ



Battalgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışına büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman
Güder,

2020 yılı içerisinde Fırat Kalkınma Ajansımız ile ‘Birlikte Başaracağız’ projemizin protokolünü imzalamak için bir aradayız. Bu
süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen FKA Genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Malatya’mız başta olmak üzere diğer iller içinde
ellerinden geldiğince katkılar sunmaya çalışıyorlar. SOGEP kapsamında ‘Birlikte Başaracağız’ projesi ile Battalgazi’mize sosyal
belediyeciliğin gereği olarak özellikle bölgemizde bulunan 18-40 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamına yönelik bu
projeyi hazırladık. Hizmet belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliği de önemseyen bir anlayışını AK Parti belediyeleri olarak ilk gün ki aşkla yürütüyoruz.
Hazreti Ömer’in ifadesiyle, ‘Kenar-ı Dicle de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu.’ Bu anlayışı AK Parti yerel
yönetimlerinde yerleştirdik ve yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda bir evde aş yoksa, çorba yoksa ve sorun sıkıntı varsa, bu sorun bizim
sorunumuzdur. Bu sıkıntıları ve sorunları gidermek için büyük gayret sarf ediyoruz, gayretlerimiz devam edecek. Projemizin ilçemize hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum.

dedi.

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11 Kas 2020 - 15:21 Malatya- Yaşam

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