BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan “Birlikte Başaracağız” projesinin protokolü Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

Battalgazi’deki işsizlik oranının azaltılmasına büyük katkı sunacak 1 milyon 100 bin TL bütçeli “Birlikte Başaracağız” projesinin protokolü,

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

PROJE İLE İLÇEDEKİ İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜRÜLECEK

Battalgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü

iştirakçiliğinde protokolü imzalanan “Birlikte Başaracağız” projesi ile Malatya’da iş açığı olan 6 farklı sektörde, 18-40 yaş arası işsiz

ve eski hükümlü vatandaşlara eğitimler verilecek. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle, bireylere,

yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırıldıktan sonra 6 farklı sektörde istihdam

edilmelerini sağlanacak.

Battalgazi Belediyesi’nin güzel projelere imza attığını ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu,

2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında projesi başarılı olan ve destekleme almaya hak kazanan Battalgazi Belediye’mizin ‘Birlikte

Başaracağız’ projesinin imza töreni için bir aradayız. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen SOGEP

Projeleri Kalkınma Ajansların için de sosyal alanlara müdahale etmek ve sosyal konularda ihtiyaç duyulan alanlarda tedbirler geliştirme

anlamında çok önemli. Özellikle ilimiz büyük bir şehir. Kentleşme ve göç kentimizde bazı sıkıntılara neden oluyor. Bunların en başında

istihdam geliyor. Hanelerimizin gelirini arttırmak için gençlerimizin, dezavantajlı olarak tabir edilen engellileri, kadınlarımızı iş gücüne

dahil edebilmek için Battalgazi Belediyemiz ‘Birlikte Başaracağız’ projesini tasarladı ve bizlere sundu. Bu proje yoğun bir çalışma

sonucu ortaya çıktı. Bakanlığımız da projeyi uygun buldu. İnşallah bu destek kapsamında Battalgazi Belediyemizin iştiraki olan MORMAŞ’ta,

mobilya imalat tesisinde, gerek eski hükümlülerimiz, gerek çevrede bulunan genç işsiz kardeşlerimiz burada eğitim görecekler. Mobilya

sektöründe de nitelikli iş gücüne yönelik önemli bir talep var. MORMAŞ’ta bu eğitimleri alan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde istihdam

edilecek. Projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten de Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibi Battalgazi’de çok güzel

işler yapıyor. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.

ifadelerini kullandı.



SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ DE ÖNEMSİYORUZ





Battalgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışına büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman

Güder,

2020 yılı içerisinde Fırat Kalkınma Ajansımız ile ‘Birlikte Başaracağız’ projemizin protokolünü imzalamak için bir aradayız. Bu

süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen FKA Genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Malatya’mız başta olmak üzere diğer iller içinde

ellerinden geldiğince katkılar sunmaya çalışıyorlar. SOGEP kapsamında ‘Birlikte Başaracağız’ projesi ile Battalgazi’mize sosyal

belediyeciliğin gereği olarak özellikle bölgemizde bulunan 18-40 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamına yönelik bu

projeyi hazırladık. Hizmet belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliği de önemseyen bir anlayışını AK Parti belediyeleri olarak ilk gün ki aşkla yürütüyoruz.

Hazreti Ömer’in ifadesiyle, ‘Kenar-ı Dicle de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu.’ Bu anlayışı AK Parti yerel

yönetimlerinde yerleştirdik ve yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda bir evde aş yoksa, çorba yoksa ve sorun sıkıntı varsa, bu sorun bizim

sorunumuzdur. Bu sıkıntıları ve sorunları gidermek için büyük gayret sarf ediyoruz, gayretlerimiz devam edecek. Projemizin ilçemize hayırlı

ve uğurlu olmasını diliyorum.

dedi.