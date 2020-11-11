11 Kas 2020 - 14:32- Eğitim

Okulumuz Temiz Belgesi

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Covit-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm hijyen tedbirlerini eksiksiz yerine getirerek TSE Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda "okulum temiz" belgesini almayı başardı.