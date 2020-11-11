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11 Kas 2020 - 14:32- Eğitim G: 11 Kas 2020 - 14:39

Okulumuz Temiz Belgesi

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Covit-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm hijyen tedbirlerini eksiksiz yerine getirerek TSE Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda "okulum temiz" belgesini almayı başardı.
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TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, belgeyi verirken yaptığı konuşmada

Yeni Hamle Kolejimiz uygulamaya koyduğu HES kodu sorgulama sistemiyle, kurum içerisinde yapılan sesli uyarı anonslarıyla bir çok okulumuza örnek teşkil edecek iyi uygulamalar ve çalışmalar yürütmektedir. Bu durumda bizleri fazlasıyla sevindirmektedir. Tedbirler kapsamında bakanlığımız tarafından yayınlanan 120 sayfalık hijyen kılavuzunda yer almamasına rağmen hijyen tedbirlerini üst seviyede yürüten okulumuzu gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum. Bu çalışmaları sonucunda müdürlüğümüz yetkilileri tarafından kendilerinden bahsettirmeyi de başarmıştır. Bu gayretlerinden dolayı kurum yetkililerini ve çalışanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

dedi.


Alınan "Okulum temiz" belgesi ile ilgili bilgi veren Özel Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya da,

Böylece Malatya’daki özel okullar arasındaki ayrıcalıklı yerini bir kez daha almıştır. Bu anlamda yapılan uygulamalar ve alınan tedbirler dolayısıyla öğrenci ve velilerden de tam not alan okulumuz hakkında belge takdimi sırasında belge takdir denetimini gerçekleştiren TSE yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Pandemi nedeniyle artık dünyada yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Polat, “Bizlerde bu döneme ayak uydurmak ve gerekliliklerini yerine getirmek zorundayız. Bu tedbirleri almak adına hiçbir çalışmadan ödün vermeden üst düzey çaba saf ederek salgın dönemine ait tüm önlemlerimizi harfiyen yerine getirdik. Gönül rahatlığı ile eğitim hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki insan sağlığından daha önemli hiçbir şey yoktur. Velilerimizin güvenerek bizlere emanet ettiği yavrularımızın önce sağlıkları sonra eğitimleri için daha başka neler yapabiliriz diye inanın uykularımız kaçıyor. Ama çok şükür bugün gelinen noktada TSE Müdürlüğümüzün öncülüğündeki denetimleri neticesinde kurumumuz çok kısa bir sürede bu belgeyi alarak belgeyi alan sayılı özel okuldan birisi olmuştur. Belgenin alınmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde herkese sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

diye konuştu.

(İHA)

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11 Kas 2020 - 14:32 Malatya- Eğitim

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