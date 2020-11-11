Fırtına’da Avcı Dönemi

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptıktan sonra teknik direktör Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili takım bu sezon için tecrübeli hocaya 5 milyon TL, gelecek sezon için 6.5 milyon TL ve son sezon için 8.5 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Avcı, Trabzonspor’un başında ilk maçına 22 Kasım Pazar günü Süper Lig’in 9. haftasındaki Erzurumspor karşılaşmasıyla çıkacak. Düzenlenen imza töreninde konuşan Avcı,
Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum.
ifadelerini kullandı.
(HABER MERKEZİ)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.