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11 Kas 2020 - 13:38- Spor G: 11 Kas 2020 - 13:43

Fırtına’da Avcı Dönemi

Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı Süper Lig ekibi Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
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Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptıktan sonra teknik direktör Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili takım bu sezon için tecrübeli hocaya 5 milyon TL, gelecek sezon için 6.5 milyon TL ve son sezon için 8.5 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Avcı, Trabzonspor’un başında ilk maçına 22 Kasım Pazar günü Süper Lig’in 9. haftasındaki Erzurumspor karşılaşmasıyla çıkacak. Düzenlenen imza töreninde konuşan Avcı,

Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum.

ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

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11 Kas 2020 - 13:38 Malatya- Spor

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