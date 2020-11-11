Prof. Dr. Bentli’den Kış Uyarısı

Kış ayında kapalı alanlarda insan yoğunluğunun çok fazla olmasından korktuklarını dile getiren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Korona virüs’e karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Prof. Dr. Bentli, kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini ifade ederek,

Lütfen kapalı ortamlarda kendi ailemiz dışında bulunmamaya çalışalım.

dedi.

Korona virüs salgının yaz ayında hızla yayılması, gözleri kış ayına gireceğimiz bu aylara çevirdi. Virüsün kış ayında daha çok yayılması ve öldürücü özelliğinin artmasından korkulurken, konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcak günlerde Korona virüs’ün çok olmayacağının söylediğini dile getiren Prof. Dr. Bentli, gerçekten böyle bir şey olmadığını gördüklerini söyledi.

KURALLARA RİAYET EDELİM

Kış aylarında kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Soğuk havaları bu sürece nasıl bir kötü katkısı olacak? Özellikle insanlar kapalı ortamlarda daha fazla bulunacaklar. Lütfen kapalı ortamlarda kendi ailemiz dışında bulunmamaya çalışalım. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla yeni bir genelge yayımlandı. Saat 22.00’den itibaren kafe, restoran gibi kapalı mekânlar artık hizmet vermeyecekler. Bu da insanların kapalı ortamlarda bulunmasına bir nebze engel olacak. Şu anda kış aylarında virüsün etkisinin daha fazla artacağı söyleniyor ama en çok korktuğumuz şey kapalı ortamlarda insanların daha fazla sayıda bir arada bulunmasına neden olacak. Bu nedenle kapalı ortamların daha sık havalandırılmasını öneriyoruz ve çok fazla aile içi, aile dışı ziyaretleri kabul etmemek ve ailemiz dışında kimseyle kapalı ortamlarda görüşmemeyi öneriyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz şeyi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşlılarımıza, 65 yaş ve üstüne, kronik sağlık sorunu olan yakınlarımıza yaklaşırken lütfen kendinizi pozitifmiş gibi düşünerek onlara maske ve mesafe kuralına uyarak yaklaşalım, onları böyle ziyaret edelim. Mümkünse çok elzem olmadıkça ziyaret etmeyelim, bu kışı böyle atlatalım. İnşallah gelecek bahara bu virüsün daha da gücünün azaldığı, daha rahat bir sosyal yaşam sürebileceğimiz bir yıla çıkabilmek için, kavuşabilmek için bu kurallara riayet edelim.

3 AYDAN ÖNCE TEKRAR ENFEKTE OLAN HASTALARIMIZI GÖRÜYORUZ

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastalığı yenenlere de bir çağrı yapan Prof. Dr. Bentli,

Bu hastalığı geçirmiş olan bir kişi 3 ay içerisinde bir pozitifliyle temas ederse biz onu temaslı kabul etmiyoruz. Ama gerçekten de hafif geçirenlerde antikor düzeyi yeterli olmayınca vaka olarak bildirilmemiş ama kendi toplumumuzda görüyoruz 3 aydan önce tekrar enfekte olan hastalarımızı görüyoruz. Bu nedenle bu hastalığı geçiren insanlarımızın da dikkat etmesi lazım. Aynı kurallara devam etmesi gerekiyor. Çünkü hafif geçirmişlerse, gerçekten gelişmemişse tekrar enfekte olabilirler. Bu konuda da vatandaşlarımızın, aynı kurallara dikkat etmesini öneriyoruz.

şeklinde konuştu.