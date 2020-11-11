Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Kas 2020 - 13:30- Yaşam G: 11 Kas 2020 - 13:13

Prof. Dr. Bentli’den Kış Uyarısı

Ama En Çok Korktuğumuz Şey…

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kış ayında kapalı alanlarda insan yoğunluğunun çok fazla olmasından korktuklarını dile getiren  Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Korona virüs’e karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Prof. Dr. Bentli, kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini ifade ederek,

Lütfen kapalı ortamlarda kendi ailemiz dışında bulunmamaya çalışalım.

dedi.

Korona virüs salgının yaz ayında hızla yayılması, gözleri kış ayına gireceğimiz bu aylara çevirdi. Virüsün kış ayında daha çok yayılması ve öldürücü özelliğinin artmasından korkulurken, konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcak günlerde Korona virüs’ün çok olmayacağının söylediğini dile getiren Prof. Dr. Bentli, gerçekten böyle bir şey olmadığını gördüklerini söyledi.

KURALLARA RİAYET EDELİM

Kış aylarında kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Soğuk havaları bu sürece nasıl bir kötü katkısı olacak? Özellikle insanlar kapalı ortamlarda daha fazla bulunacaklar. Lütfen kapalı ortamlarda kendi ailemiz dışında bulunmamaya çalışalım. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla yeni bir genelge yayımlandı. Saat 22.00’den itibaren kafe, restoran gibi kapalı mekânlar artık hizmet vermeyecekler. Bu da insanların kapalı ortamlarda bulunmasına bir nebze engel olacak. Şu anda kış aylarında virüsün etkisinin daha fazla artacağı söyleniyor ama en çok korktuğumuz şey kapalı ortamlarda insanların daha fazla sayıda bir arada bulunmasına neden olacak. Bu nedenle kapalı ortamların daha sık havalandırılmasını öneriyoruz ve çok fazla aile içi, aile dışı ziyaretleri kabul etmemek ve ailemiz dışında kimseyle kapalı ortamlarda görüşmemeyi öneriyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz şeyi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşlılarımıza, 65 yaş ve üstüne, kronik sağlık sorunu olan yakınlarımıza yaklaşırken lütfen kendinizi pozitifmiş gibi düşünerek onlara maske ve mesafe kuralına uyarak yaklaşalım, onları böyle ziyaret edelim. Mümkünse çok elzem olmadıkça ziyaret etmeyelim, bu kışı böyle atlatalım. İnşallah gelecek bahara bu virüsün daha da gücünün azaldığı, daha rahat bir sosyal yaşam sürebileceğimiz bir yıla çıkabilmek için, kavuşabilmek için bu kurallara riayet edelim.

3 AYDAN ÖNCE TEKRAR ENFEKTE OLAN HASTALARIMIZI GÖRÜYORUZ

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastalığı yenenlere de bir çağrı yapan Prof. Dr. Bentli,

 Bu hastalığı geçirmiş olan bir kişi 3 ay içerisinde bir pozitifliyle temas ederse biz onu temaslı kabul etmiyoruz. Ama gerçekten de hafif geçirenlerde antikor düzeyi yeterli olmayınca vaka olarak bildirilmemiş ama kendi toplumumuzda görüyoruz 3 aydan önce tekrar enfekte olan hastalarımızı görüyoruz. Bu nedenle bu hastalığı geçiren insanlarımızın da dikkat etmesi lazım. Aynı kurallara devam etmesi gerekiyor. Çünkü hafif geçirmişlerse, gerçekten  gelişmemişse tekrar enfekte olabilirler. Bu konuda da vatandaşlarımızın, aynı kurallara dikkat etmesini öneriyoruz.

şeklinde konuştu.

# malatya, İl Sağlık Müdürü, Prof. Dr. Recep Bentli, korona virüs, 65 yaş, kronik sağlık sorunu, antikor, maske, bulundu, Soğuk, Sorunu, busabah, sağlık, ziyaret

11 Kas 2020 - 13:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Şehit Babasından Gürkan'a Çağrı mask
Şehit Babasından Gürkan'a Çağrı
Hekimhan’da Korona Denetimi mask
Hekimhan’da Korona Denetimi
E-ticaret Tuzağı mask
E-ticaret Tuzağı
20 Barajda Doluluk Oranı Yüzde 71 mask
20 Barajda Doluluk Oranı Yüzde 71
Çarmuzu ASM Açılışa Hazır mask
Çarmuzu ASM Açılışa Hazır
Büyükşehir’den Dev İlaç Kampanyası mask
Büyükşehir’den Dev İlaç Kampanyası
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Erken Seçime Gidilecektir” mask
“Erken Seçime Gidilecektir”
“Gürkan Nedenini Açıklasın” mask
“Gürkan Nedenini Açıklasın”
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
Kafasına Aldığı Darbelerle Yaralandı mask
Kafasına Aldığı Darbelerle Yaralandı

GALERİ

Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak mask
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak
Malatyalılar Korona Virüse Kafa Tutuyor! mask
Malatyalılar Korona Virüse Kafa Tutuyor!
Kışın Sevilen Yiyeceği Kestane Cep Yakıyor mask
Kışın Sevilen Yiyeceği Kestane Cep Yakıyor
Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Çalışmalarını Tamamladı mask
Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Çalışmalarını Tamamladı
MİMDER’den Tepki mask
MİMDER’den Tepki
Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı mask
Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL