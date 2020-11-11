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11 Kas 2020 - 12:42- Spor G: 11 Kas 2020 - 12:50

Acquah Hayalini Açıkladı

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da ikinci sezonunu geçiren Ganalı futbolcu Acquah, Hopa ve Denizlispor maçlarında kaydettiği gollerle takımının galip gelmesine büyük katkı sağladı. Sergilediği performansla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan siyahi futbolcu bir yıl aranın ardından ülkesinin milli takım kampına davet edildi.

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor’da gösterdiği performans ile ülkesinde gündem olan Afriyie Acquah, bir yıllık aranın ardından Gana Milli Takımına yeniden çağrıldı. Bu sezon Artvin Hopaspor ve Denizlispor ile oynanan müsabakalarda attığı gollerle takımının galip gelmesinde büyük katkı sağlayan Acquah’ın yükselen grafiği ülkesinde de duyuldu. Tecrübeli oyuncu kendisine şans verilmesi halinde Gana Milli Takımı’nın Sudan ile 12 ve 17 Kasım tarihlerinde oynayacağı karşılaşmalarda uzun zaman sonra ilk kez milli takım forması giyecek. 28 yaşındaki başarılı oyuncu daha önce 33 defa Gana Milli Takım formasını giyerken 1 gol kaydetti. Gana Milli Takımı’nın 6 puanla lider bulunduğu 2021 Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda Sudan, Güney Afrika ve Sao Tome takımları yer alıyor.

KOTOKO’DA BIRAMAK İSTİYOR

Ülkesinde yayın yapan bir haber sitesine açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor’un deneyimli orta saha oyuncu Afriyie Acquah futbolu ülkesinde bırakmak istediğini söyledi. Şimdilik kariyerine Avrupa’da devam ettiğini ifade eden Acquah,

Bir yıl aradan sonra milli takıma davet edilmek güzel bir duygu. Ülkemde oynamayı özlüyorum. Kariyerime Avrupa’da devam ediyorum. Ailem Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşıyor. Futbolu bırakmadan önce Asante Kotoko forması giymek istiyorum. Gelecekte Gana’ya dönmeye karar verirsem Kotoko oynamak istediğim bir kulüp. Bu benim hayalimdir.

şeklinde konuştu. Acquah’ın futbolu bırakmak istediği Asente Kotoko Sporting, Batı Afrika’daki Ashanti Bölgesini temsil eden bir profesyonel futbol kulübü ve Gana liginde mücadele ediyor.

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11 Kas 2020 - 12:42 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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