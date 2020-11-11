Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,
“Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü. Aynı zamanda toplum olarak Ata'mızı kaybetmenin derin hüznünü yaşadığımız bir gün. Bu büyük insanı; onun ilke ve devrimlerine, cumhuriyete, demokrasiye, tam bağımsızlığa olan sonsuz inancımızla saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun işgali sonucunda, ülke bütünlüğünü korumak için, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak, bu ülkede yaşayan bütün unsurları tek hedef noktasında örgütlemiş ve bütün dünyaya örnek bir başarıya imza atmıştır. O; hakkında verilen idam fermanlarına teslim olmayarak, gerektiğinde bir halkın bağımsızlığı için, nasıl inançlı bir mücadele sergileyebileceğini ve bu inancın emperyalizm dahil, hiçbir güç tarafından alt edilemeyeceğini, bütün dünyaya ispatlamış bir liderdir”
dedi.
“AYNI DUYGULARI YAŞIYORUZ”
Kiraz,
“82 yıldır Türk milleti olarak her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe aynı duyguları yaşıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ülkemize önemli şeyler kazandırdı. Bunların en önemlisi de Cumhuriyettir. Bu ülkenin kurtuluşu ve kuruluşu de önem ifade etmektedir. Atatürk, bu ülkenin bağımsızlığı, birliği ve beraberliği için mücadele etmiştir. Bu ülkede herkes özgür ve eşit yaşasın diye mücadele vermiştir. Biz de bu mücadelelerin izinde olduğumuzu tekrarlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, silah ve mücadele arkadaşlarını, bütün şehirlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyoruz”
ifadelerini kullandı.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.