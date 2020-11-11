11 Kas 2020 - 12:16- Gündem

“Herkes Özgür ve Eşit Yaşasın Diye…”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Atatürk ve arkadaşları, bu ülkede herkes özgür ve eşit yaşasın diye mücadele vermiştir” dedi.