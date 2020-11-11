Kaçakçılara Göz Açtırmak Yok!

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığı belirlenen M. C. Y'nin iş yeri ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 ruhsatsız Beratta marka tabanca, 17 fişek, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 10 av tüfeği kartuşu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M. C. Y'nin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir başka çalışmada ise iş yerinde gümrük kaçağı sigara, sarma kağıdı ve makaron satışı yaptığı tespit edilen A.K'nin deposunda yapılan aramalarda 155.000 gümrük kaçağı makaron,4 bin 870 sigara sarma kağıdı ,8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında " 5607 SKM" suçundan işlem yapıldı.

(İHA)