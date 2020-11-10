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10 Kas 2020 - 20:00- Siyaset G: 10 Kas 2020 - 20:55

Ziraat odalarından Azerbaycan’a destek

Azerbaycan’ın işgal atındaki topraklarını tek tek almasına destek veren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyonu, Şuşa kentinin alınmasıyla Karabağ’ın kapılarının yavaş yavaş açıldığını kaydetti.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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 İl Koordinasyon,

Malatya Ziraat Odaları olarak, Malatya çiftçileri olarak Can Azerbaycan'ı ve onun Kahraman ordusunu her zaman ve her yerde desteklemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

ifadelerini kullandı.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyonu, dün yaptığı bir açıklamayla Ermenistan’dan topraklarını bir bir alan Azerbaycan’a destek verdi.

Şuşa’nın alınmasıyla birlikte Karabağ’ın kapılarının artık yavaş yavaş açıldığını ifade eden Koordinasyon, Azerbaycan’ı desteklediğini dile getirdi.

ERMENİSTAN'IN BU SALDIRGAN TAVRINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

2 devlet, tek millet olduklarını deklare eden Koordinasyon, şunları kaydetti:

Biz de Malatya Ziraat Odaları olarak, Malatya çiftçileri olarak Can Azerbaycan'ı ve onun Kahraman ordusunu her zaman ve her yerde desteklemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu savaş Azerbaycan-Ermenistan savaşı değil, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesidir. Biz de bu mücadelede Can kardeşimizin yanındayız. Bizi birbirimize bağlayan ay ve yıldızımızdır, gururumuzdur, onurumuzdur. Biz her zaman şunu söyledik 2 devlet bir milletiz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerindeki hukuk tanımaz saldırısını şiddetle kınıyoruz saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyoruz. Malatya Ziraat Odaları olarak Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz. Gardaş Azerbaycan’a Malatya’dan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Cenabı Allah kılıçlarını keskin yüreklerini her zaman için güçlü kılsın Allah'a emanet olsunlar.

# malatya, tÜrkİye, azerbaycan, Ermenistan, ŞUŞA, karabağ, Can Azerbaycan

10 Kas 2020 - 20:00 - Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

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