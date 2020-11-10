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10 Kas 2020 - 16:00- Spor G: 10 Kas 2020 - 16:28

Yeşilyurt Çıkış Arıyor

Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig’in 8.haftasında Perşembe günü Belediye Derincespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kocaeli’de oynayacağı müsabakaya çıkış gözüyle bakan turuncu yeşilliler hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor.

Ömer Ali Delibaş
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TFF 3. Lig 1.Grup’ta sezona istediği gibi başlayamayan Yeşilyurt Belediyespor 8.hafta maçında Perşembe günü Belediye Derincespor ile kritik müsabakaya çıkacak. Ligin 7.haftasında lider Diyarbekirspor’a sahasında 1-0 yenilen turuncu yeşilliler puansız kapattığı haftada düşme potasına iyice yaklaştı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet elde edebilen Yeşilyurt Belediyesi, deplasmanda alacağı iyi sonuçla birlikte çıkış yakalamak istiyor. Belediye Derincespor ile Yeşilyurt Belediyespor 12 Kasım Perşembe günü 13:00’de Kocaeli’nin Derince ilçesinde karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi, Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Hasan Basık yönetecek. Basık’ın yardımcılıklarını Sivas Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Dede ile Düzce Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Gökhan Coşar yapacak. Karşılaşmada, Çankırı Bölgesi Bölgesel Hakemi Kerim Çataklı ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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10 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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