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10 Kas 2020 - 14:49- Asayiş G: 10 Kas 2020 - 14:54

PKK/KCK Propagandası Yapanlar Gözaltına Alındı

Malatya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 el yapımı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 sustalı bıçak, 12 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

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10 Kas 2020 - 14:49 Malatya- Asayiş

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