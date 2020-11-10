ATATÜRK MALATYA'DA TÖRENLERLE ANILDI

Malatya'da anma töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene; Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk konulan törende Vali Baruş, anıt şeref defterini imzaladı. Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte Atatürk Evini ziyaret etti. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda devam eden törende, “Atatürk’ün Son Günleri” konulu ve “Atatürk’ün Askeri Kişiliği” konulu konuşmalar yapıldı. Tören Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

ATATÜRK DARENDE DE ANILDI



Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde Darende’de de anıldı. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenkler konuldu. Saat 09.05 sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Atatürk’ü anma programına, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

HEKİMHAN'DA ANMAETKİNLİKLERİ



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. Yılında, Malatya’nın Hekimhan İlçesinde de gerçekleştirilen törenler ile anıldı.

Atatürk Meydanında düzenlenen programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen etkinlik ile devam etti. Program şiir, müzik dinletisi ve slâyt gösterisi ile sona erdi.

ARGUVAN'DA ANMA TÖRENİ



Arguvan ilçesinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82’nci yılı dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Arguvan Nazım Hikmet meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından anıta çelenk sunuldu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te çalınan sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anma töreni sona erdi.