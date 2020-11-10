YEŞİLYURT BELEDİYESİ ATA'YI ANDI

Başkan Çınar, Türkiye Cumhuriyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda daha büyük hedeflere ulaşacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyon için saat 08:30’da Öğretmenevi önünde bir araya gelen bisikletçiler, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önüne kadar pedal çevirdiler. Yol güzergâhında gerek vatandaşlar gerekse de araç sahipleri tarafından alkışlanan bisikletçiler, ellerindeki Türk Bayraklarıyla Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarının da yer aldığı özel anma programında, saat 09:05’i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, akabinde ise İstiklal Marşı okundu.

ATATÜRK'Ü SAYGI VE MİNNETLE YAD EDİYORUZ



10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerine ayrı bir değer katan güzel bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle yad etiklerini söyledi. Bisiklet turu etkinliğine yoğun ilgi gösteren bisikletçilere teşekkürlerini sunan Çınar,

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu, büyük devlet adamımız, memleketimizin özgür ve bağımsız bir şekilde bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82 nci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ülkemizi parçalamak, bölmek ve yok etmek adına Anadolu topraklarını ele geçirme arzusunda olan işgalci güçlere karşı aziz milletimizin azmi ve kararlığından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlatan ve ardından Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin kalbinde çok müstesna bir yere sahiptir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında bu özel güne anlam katması adına düzenlediğimiz bisiklet turumuza iştirak eden tüm sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Oldukça çetin ve zor bir dönemin ardından Anadolu topraklarını işgal edebilmek adına dört koldan saldıran düşman kuvvetlerine karşı top yekün seferberlik başlatarak büyük zaferlerin altına imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz, şanlı tarihimize isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Bizler de O'nun ‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp, el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Ülkemizin aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması içinde daha çok çalışacağız, daha fazla emek sarf edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ülkemizin gelişmişlik düzeyine katkı sunmak, muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler tüm çalışmalarımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı dönemde vaat edilen vizyon ve ufka göre şekil vermekteyiz. Ecdadımızın belirlediği hedefle ulaşmak hiç zor değildir, yeter ki birbirimize inanalım, daha çok çalışalım daha çok hizmet üretelim. Bizler milletimize duyduğumuz aşk ve sevdayla Devletimizin daha fazla kalkınması adına hiç durmadan, dinlenmeden, heyecanla ve aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepimiz üzerimizdeki sorumlulukları daha fazla yerine getirmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi yine saldırılarla ve türlü türlü planlarla karşı karşıyadır. Şanlı Türk Bayrağımız altında bizler bağımsızlığımızdan ve özgürlüğümüzden asla ödün vermeden, birlik ve beraberlik ruhu çerçevesinde ülkemizi geliştirmeye, büyütmeye aynı kararlıkla devam etmeliyiz. Türkiye’miz şu anda eğer birçok alanda ileriye gitmişse, dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet edecek seviyeye ulaştıysa, birçok devleti de geride bıraktıysa Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere o dönemki devlet adamlarımızın ileri görüşlülükleri, gelecekle ilgili hedefleri ve ufuklarının büyük katkısı vardır. Bizler o dönemki hedefleri daha da büyütmek ve geliştirmek adına dur durak bilmeden çalışacağız. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyor, bu vesileyle Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi de rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

diye konuştu.



Çınar ile bisiklet turuna katılan bisikletçiler, ellerindeki Türk Bayraklarıyla özel anma programı için hatıra fotoğrafı çektirdiler.