Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Kas 2020 - 12:21- Sağlık G: 10 Kas 2020 - 13:28

Banyo Sonrası Kullanılan Kulak Çöplerine Dikkat!

Vücudumuzun her organı ve bölgesi hassas. Ancak kulağımız en hassas olan organlarımızın başında yer alıyor. Çoğu kişi farkında olmadan kendi kulağına ciddi zararlar verebiliyor.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

 Buna en başta da özellikle banyo sonrası kullanılan kulak çöpleri neden oluyor.  Bu anlamda Dr. Arif Hikmet Çatakoğlu, konu ile ilgili çeşitli bilgiler verdi ve “Kulak çöplerini çöpe atalım” şeklinde uyarıda bulundu.

Dr. Çatakoğlu,

Dış kulak yolunda koruyucu olarak salgı bezleri salgı yapmakta ve dış kulak yolunun, asit-bazik PH'ını ayarlayarak mikro organizmaların üremesini engellemekte ve dışarıdan gelen toz gibi yabancı maddelerin atılmasına yardımcı olmaktadır. 'Kulak kiri' aslında kulağın kirli olduğu anlamına gelmez, halk arasında böyle isimlendirilmiştir.

şeklinde konuştu.

YAPILAN YANLIŞLAR...

Dış kulak yolu epitelinin dışa doğru hareket ederek biriken salgıları kulak kiri (buşon) dışarı atmaktadır. Bazı hastaların dış kulak yolu dardır, dışarı atamaz. Veya kişiler banyo sonrası ayrıca havuz veya deniz sonrası (sıvı ortamda) kulak kiri şişerek kulakta tıkanıklık meydana getirebilir.

diye söyleyen Çatakoğlu, kişilerin yaptığı bazı yanlışlardan bahsetti.

Çatakoğlu,

Kişiler yanlış olarak kulağı pamuklu çöpler ile karıştırarak hem kiri geriye itmekte hem de dış kulak yolu epitelinde travmaya sebep olarak enfeksiyon başlangıcına sebep olur. Herhangi bir kulak tıkanıklığında K. B. B hekimine başvurulmalı,  hekim muayenesinde orta kulak iltihabı mı, dış kulak yolu iltihabı mı veya kulak zarında delinme ya da kemik zincirinde bozukluk, orta kulak hastalıkları gibi ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir.

ifadelerini kullandı.

SADECE HAVLU!

Her birinin tedavisinin farklı olduğunu söyleyen ve bundan dolayı da hekime başvurarak kulak hastalıklarının tanısının belirlenip, tedavisinin yapılmasının doğru bir davranış olduğunu açıklayan Çatakoğlu, hastalara bazı önerilerde de bulundu.

Çatakoğlu, hastaların kulak çöplerini çöpe atmalarını,  sivri aletler ile kulağı karıştırmamalarını ve dış kulak yolunun sadece havlu ile silinmesi gerektiğini söyledi.

# Dr. Arif Hikmet Çatakoğlu, KBB, SAĞLIK, tcsağlıkbakanlığı, bulundu, Yabancı

10 Kas 2020 - 12:21 Malatya- Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Malatya Korona Yok Gibi… mask
Malatya Korona Yok Gibi…
Ameliyat Sonrası Bel Fıtığı Tekrarlarsa... mask
Ameliyat Sonrası Bel Fıtığı Tekrarlarsa...
Prof. Dr. Bentli’den “Korona İlacı” Söylentilerine Yanıt mask
Prof. Dr. Bentli’den “Korona İlacı” Söylentilerine Yanıt
Lösemide Erken Teşhis Çok Önemli mask
Lösemide Erken Teşhis Çok Önemli
BADEMCİK ALINMASINA SON! mask
BADEMCİK ALINMASINA SON!
Pankreas Kanserinde Önemli Adımlar mask
Pankreas Kanserinde Önemli Adımlar
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Erken Seçime Gidilecektir” mask
“Erken Seçime Gidilecektir”
“Gürkan Nedenini Açıklasın” mask
“Gürkan Nedenini Açıklasın”
Milletvekili Çakır TBMM’de Konuştu mask
Milletvekili Çakır TBMM’de Konuştu
Kafasına Aldığı Darbelerle Yaralandı mask
Kafasına Aldığı Darbelerle Yaralandı
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması

GALERİ

Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak mask
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak
Malatyalılar Korona Virüse Kafa Tutuyor! mask
Malatyalılar Korona Virüse Kafa Tutuyor!
Kışın Sevilen Yiyeceği Kestane Cep Yakıyor mask
Kışın Sevilen Yiyeceği Kestane Cep Yakıyor
Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Çalışmalarını Tamamladı mask
Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Çalışmalarını Tamamladı
MİMDER’den Tepki mask
MİMDER’den Tepki
Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı mask
Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL