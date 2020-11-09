Yeni Malatyaspor'da Milli Takıma Çağrı

Yeni Malatyaspor’da kaleci Abdulsamed Damlu ve Afriyie Acquah, ilk kez milli takımlarına seçilirken, Cueva, Yousouf, Chebake ve Hadebe ülkelerinin Milli Takımlarına tekrardan çağrıldı.
Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada,
Kulübümüz futbolcuları Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake ve Teenage Hadebe ülkelerinin milli takım kadrolarında yer aldılar.
Kalecimiz Abdulsamed Damlu da ilk kez Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilirken, kulübümüz futbolcusu Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor’umuzdaki başarılı performansıyla bu sezon ilk kez Gana milli takımına davet edildi. Futbolcularımıza görev alacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz.
denildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.