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09 Kas 2020 - 18:36- Spor G: 09 Kas 2020 - 18:44

Yeni Malatyaspor'da Milli Takıma Çağrı

Yeni Malatyaspor'da 6 futbolcu milli takımlarına çağrıldı.
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Yeni Malatyaspor’da kaleci Abdulsamed Damlu ve Afriyie Acquah, ilk kez milli takımlarına seçilirken, Cueva, Yousouf, Chebake ve Hadebe ülkelerinin Milli Takımlarına tekrardan çağrıldı.
Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada,

Kulübümüz futbolcuları Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake ve Teenage Hadebe ülkelerinin milli takım kadrolarında yer aldılar.
Kalecimiz Abdulsamed Damlu da ilk kez Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilirken, kulübümüz futbolcusu Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor’umuzdaki başarılı performansıyla bu sezon ilk kez Gana milli takımına davet edildi. Futbolcularımıza görev alacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz.

denildi.

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09 Kas 2020 - 18:36 Malatya- Spor

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