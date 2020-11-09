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09 Kas 2020 - 17:00- Asayiş G: 09 Kas 2020 - 17:43

Malatya'da Sıkı Virüs Tedbirleri

Yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Malatya’da 39 kişiye ceza kesildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il geneli son 24 saatte yapılan denetimlerde, 33 şahsa maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.


Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 6 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi.

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09 Kas 2020 - 17:00 Malatya- Asayiş

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