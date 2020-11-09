Teknokent ve MÜSİAD İş Birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Müdürü Abdullah Boran, Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Tutan, Başkan Yardımcısı Melih İlbay ve Girişimcilik Komite Başkanı Cemil Akpınar, Malatya özelinde girişimciliği teşvik etmek, yatırım stratejilerini istişare etmek üzere Malatya Teknokent'i ziyaret ettiler. Ziyarette Malatya Teknokent Pusula Ön Kuluçka Merkezinde faaliyet gösteren genç girişimci adaylarının ve Teknokent’te yerleşik faaliyet yürüten start-up firmaların yenilikçi fikirlerine yatırım sistematiğinin geliştirilmesi istişare edildi.
İstişare sonrasında ilk yol haritası ve kurumların konuyu takip edecek ekipler belirlendi. MÜSİAD Malatya Şube Müdürü Abdullah Boran, MÜSİAD olarak her zaman kurum ve kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarını belirterek,
Malatya'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için tüm kurumlar güçlü ve kurumsal işbirliği kuracağımıza yönelik inancımız her geçen gün artıyor.
Malatya Teknokent, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD girişimcilik ekosistemine katkı sunmak için işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edecektir..
ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.