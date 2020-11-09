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09 Kas 2020 - 16:10- Gündem

Sivas Caddesinde Patlama

Malatya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon cihazının patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin asma katındaki lazer epilasyon cihazı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu iş yerini dumanlar kaplarken, çalışanlar büyük panik yaşadı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

# malatya, sivas caddesi, güzellik salonu, patlama, İl emniyet müdürlüğü, battalgazi

09 Kas 2020 - 16:10 Malatya- Gündem

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