Bu Yasalarla Kimse Emekli Olamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,
“Türk-İş İl Temsilciğine ziyarete geldik, bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Bir düzenleme getirilmek isteniyor. Çalışanların, işçilerin hakları konusunda önemli bir tahribat yaratacak ve kabul edilemeyecek bir düzenleme getirilmek isteniyor. Bununla ilgili Türk-İş bir mücadele veriyor. Kıdem tazminatıyla ilgili gerek imza kampanyaları gerekse başka mecralarda mücadelesini sürdürüyor”
dedi.
“DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR UYGULAMA”
Bizlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeği en yüce değer olarak görüyoruz“ diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Torba yasayla beraber getirilmek istenen düzenlemeye baktığımızda düzenlemenin utanç verici olduğunu görüyoruz. Genç işsizlerin milyonları bulduğu, genç işsizliğin çözülemediği bir ortamda 25 yaş altı gençleri geçici süre ile çalıştırmak ne kadar düşündürücü bir uygulama. Sadece 25 yaş altı değil 50 yaş üstü çalışanlarında belirli süreli çalışmaya yönlendirilerek kıdem ve ihbar tazminatlarından mahrum bırakılmak istenmesi, emeklilik haklarının ellerinden alınmak istenmesi kabul edilemez. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarının çözümünü beklerken şimdi de emeklilikte prime takılanlar ile karşı karşıya geleceğiz.
ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
Sendikalardan, meslek odalarından ve STK’lardan sorumlu. Sendikalarla birlikte konu ilk gündeme geldiği ilk günden itibaren birlikte hareket ediyor, mücadelelere destek veriyor, mecliste sesleri oluyor. Bizlerde Türk-İş’in esnek çalışma ve kıdem tazminatıyla ilgili mücadelelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Emek yararına olan düzenleme hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak AKP tarafından emek dünyasını sürekli gerileten çalışmalar yapılıyor. Bir avuç sermayeyi korumaya çalışıyorlar. Vergi aflarıyla, çeşitli katkılarla yandaşlarını koruyup kollayanlar konu işçi hakları olduğunda ellerine geçen birkaç kuruşa göz dikiyorlar. Bu doğru bir anlayış değil. Türkiye’ye huzur kamu kaynaklarının emekten, çalışandan, emekliden yana kullanılması gerekiyor.
KIDEM TAZMİNATI KIRMIZIÇİZGİSİ
Türk-İş İl Temsilcisi Hikmet Kazgan, da bir konuşma yaptı. Kazgan,
Bizleri ziyaretinizden dolayı teşkilatımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Gündemde iki konumuz var. Biri kıdem tazminatı. İşçinin olmazsa olmazı, işçinin kırmızıçizgisi. Şartlar ne olursa olsun kıdem tazminatı için mücadele ederiz. Türk-İş’in genel kurullarda imza attığı bir madde. Kıdem tazminatına dokunulduğunda grev kararı alacağız. Yıllardır çalışma hayatıyla ilgili düzenleme yapılıyor. Ama çalışanların lehine bir düzenleme görmedik. Bütün düzenlemeler çalışanların aleyhine yapılıyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz çünkü ülkenin çoğunluğu çalışan kesim. Çalışan kesim bu ülkenin teminatı. Bunu siyasilerin görmemesi düşündürücü. 18 yıldır çalışma hayatıyla ilgili sürekli kanun değiştiriyorlar. Hep işverenin patronun lehine kararlar alıyorlar. Bu konuda bizi yönetenlerin duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu mesele sadece bizim meselemiz değil 82 milyon vatandaşın hatta meclisteki 600 milletvekilinin meselesi olması gerek. Bu duyarlılığınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Sizin bu duyarlılığınızın diğer siyasi partilerimizden de bekliyoruz. Meclisteki grubu olan bütün siyasi partilerden bu işi durdurmaları için bize destek vermelerini bekliyoruz. Verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.