09 Kas 2020 - 15:32- Gündem

Bu Yasalarla Kimse Emekli Olamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Türk-İş İl Temsilciğini ziyaret etti. Kiraz burada yaptığı konuşmada, “Çalışanların, işçilerin hakları konusunda önemli bir tahribat yaratacak ve kabul edilemeyecek bir düzenleme getirilmek isteniyor. Bu Yasalarla Kimse Emekli Olamayacak” ifadelerine yer verdi.