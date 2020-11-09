HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL TEHLİKE!

Uygulanan kimyasalların sadece yüzde 2’sinin hedef canlıya, geri kalan yüzde 98’inin ise havaya, toprağa ve suya karıştığını dile getiren Çiçek, kimyasalların gıda ürünlerinde kalıntı bırakarak insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti. Başkan Çiçek,

“Bu konuda başta belediyeler olmak üzere birçok kurum /kuruluş işbirliği içinde geri dönüşümü sağlamak için ortak proje ve çalışmalar yaparak hem üreticinin bilinçlendirilmesi hem de bu atıkların toplanması karşısında teşvik amaçlı ödüllendirilmesi faaliyeti yürütebilir”

dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, zirai ilaç kalıntılarının saçtığı tehlikeyi anlattı. Ambalajlarının toplanmasıyla alakalı da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çiçek, tarımda zararlılara karşı kullanılan kimyasalların (pestisit) sektörün ve teknik elemanların deyimi ile ‘bitki koruma ürünleri’nin, üreticinin deyimi ile zirai ilaç veya böcek öldürücünün, tüketicilerin deyimi ile tarım zehirlerinin her geçen gün kullanım alanı ve miktarının artarak devem ettiğini söyledi.

SUYU VE TOPRAĞI ÇEŞİTLİ DERECELERDE BOZUYOR

“Tarımda yetiştirilen ürünler için zararlı olabilecek böcek, ot, mantar ve bunun gibi canlılara karşı koruma amaçlı kullanılan kimyasal maddelerdir”

diyen Başkan Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Tarımda üretim nicelik açısından (miktar) değerlendirilirken, tüketim talepleri nitelik açısından (kalite) değerlendirilmektedir. Bu ise son yıllarda artan hastalık ve zararlılar ile verim artırmaya yönelik kimyasalların kullanımını artırırken, tüketiciler büyük çoğunluğu ise seçici olmaya başlayarak daha doğal ürünler tüketmeye yönelik tercihlerini değiştirmektedir. Bunun en belirgin göstergesi Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları gibi geriye doğru izlenebilirliğin tercihi yanında birçok bölgede halk pazarı, doğal ürünler pazarı vs satış alanları oluşturulmaya başlanmasıdır. Genel olarak verimin ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan bu mücadeleler kısmen karşılık görülse de gerçekler hiç de böyle olmuyor. Suyu ve toprağı çeşitli derecelerde kirletiyor ve bozuyor. Bu ise biyolojik çeşitliliğin azalmasına, kuşların, arıların ve faydalı böceklerin ölmesine neden oluyor. Her yıl, dünya genelinde 200 bin çiftçi pestisitten akut olarak zehirleniyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verileri, dünyadaki çocuk işçilerin yüzde 60’ının tarım alanında çalıştığını gösteriyor. Türkiye’de 2014-2018 yılları arasında tarım alanlarında bir artış olmamasına, hatta yüzde 3 düşüş olmasına rağmen, pestisit kullanımı giderek artıyor.”

2019 YILINDA YAKLAŞIK BİN 722 TON PESTİSİT KULLANILDI

Pestisit ithalatı için yılda yaklaşık 600 milyon doların harcandığını ifade eden Başkan Çiçek,

“Uygulanan pestisitlerin sadece yüzde 2’si hedef canlıya gidiyor, geri kalan yüzde 98’i havaya, toprağa ve suya karışıyor. Gıda ürünlerinde kalıntı bırakarak insan sağlığını tehdit ediyor. Dünya genelinde kullanılan yaklaşık bin pestisit etken maddesi var. Yılda 3 milyon ton civarında pestisit kullanılıyor. Resmi verilere göre, Türkiye’de 2018 yılında 60 bin ton pestisit kullanıldı. 1979-2018 yılları arasında pestisit kullanımı 7 kat artış gösterdi. Türkiye’de yaklaşık 340 pestisit etken maddesi kullanılıyor. Pestisit ithalatı için yılda yaklaşık 600 milyon dolar harcanıyor. İlimizde ise 2019 yılında yaklaşık bin 722 ton pestisit kullanılmıştır. Pestisit kullanımında durum böyleyken içinde bulunduğumuz dönemde İlimiz ve bölgemizde de tarımda sonbahar bakımları ile bitki koruma ürünleri kullanımı başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu faaliyet her mevsim devam etmektedir. Özellikle ilimiz genelinde kayısı başta olmak üzere birçok üründe sonbahar bakımı olarak kullanılacak zirai ilaçların yanlış kullanılması veya ambalaj atıklarının etrafa rastgele atılması çok rastlana bir durumdur. Bu ise başta insan sağlı olmak üzere doğal kaynaklara çevreye diğer canlılara telafisi imkansız zararlar vermektedir”

diye konuştu.

ÇEVREMİZİ KORUMAK İÇİN…

Başkan Çiçek,

“Yerelde bu durumdan en az etkilenmek, kendimiz ve çevremizi korumak için ne yapılabilir sorularına çözüm olarak bu kimyasal özellikle su kaynakları yanında rastgele atılarak içindeki kimyasalın çevreye ve canlılara zararını, ambalajların ise çevre kirliliği başta olmak üzere başka sorunlara neden olmasının önüne geçmek için ambalajlarının toplanması oldukça önemli bir konudur. Bu konuda başta belediyeler olmak üzere birçok kurum /kuruluş işbirliği içinde geri dönüşümü sağlamak için ortak proje ve çalışmalar yaparak hem üreticinin bilinçlendirilmesi hem de bu atıkların toplanması karşısında teşvik amaçlı ödüllendirilmesi faaliyeti yürütebilir. Bu kapsamda üreticiler tarafından kullanılan ambalajları geri dönüşüme getirmelerine karşılık özellikle belediyeler tohum, fide, fidan desteği ya da belediyelerin sair hizmetlerinden yararlanılmasına yönelik kampanyalar düzenlenebilir”

ifadelerine yer verdi.

HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL TEHLİKE!

Zirai ilaç atıklarının saçtığı tehlikeyi açıklayan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kimyasal (pestisit) kullanımının giderek arttığına dikkat çekti. Uygulanan kimyasalların sadece yüzde 2’sinin hedef canlıya, geri kalan yüzde 98’inin ise havaya, toprağa ve suya karıştığını dile getiren Çiçek, kimyasalların gıda ürünlerinde kalıntı bırakarak insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti. Başkan Çiçek,

“Bu konuda başta belediyeler olmak üzere birçok kurum /kuruluş işbirliği içinde geri dönüşümü sağlamak için ortak proje ve çalışmalar yaparak hem üreticinin bilinçlendirilmesi hem de bu atıkların toplanması karşısında teşvik amaçlı ödüllendirilmesi faaliyeti yürütebilir”

dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, zirai ilaç kalıntılarının saçtığı tehlikeyi anlattı. Ambalajlarının toplanmasıyla alakalı da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çiçek, tarımda zararlılara karşı kullanılan kimyasalların (pestisit) sektörün ve teknik elemanların deyimi ile ‘bitki koruma ürünleri’nin, üreticinin deyimi ile zirai ilaç veya böcek öldürücünün, tüketicilerin deyimi ile tarım zehirlerinin her geçen gün kullanım alanı ve miktarının artarak devem ettiğini söyledi.

SUYU VE TOPRAĞI ÇEŞİTLİ DERECELERDE BOZUYOR

“Tarımda yetiştirilen ürünler için zararlı olabilecek böcek, ot, mantar ve bunun gibi canlılara karşı koruma amaçlı kullanılan kimyasal maddelerdir”

diyen Başkan Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Tarımda üretim nicelik açısından (miktar) değerlendirilirken, tüketim talepleri nitelik açısından (kalite) değerlendirilmektedir. Bu ise son yıllarda artan hastalık ve zararlılar ile verim artırmaya yönelik kimyasalların kullanımını artırırken, tüketiciler büyük çoğunluğu ise seçici olmaya başlayarak daha doğal ürünler tüketmeye yönelik tercihlerini değiştirmektedir. Bunun en belirgin göstergesi Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları gibi geriye doğru izlenebilirliğin tercihi yanında birçok bölgede halk pazarı, doğal ürünler pazarı vs satış alanları oluşturulmaya başlanmasıdır. Genel olarak verimin ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan bu mücadeleler kısmen karşılık görülse de gerçekler hiç de böyle olmuyor. Suyu ve toprağı çeşitli derecelerde kirletiyor ve bozuyor. Bu ise biyolojik çeşitliliğin azalmasına, kuşların, arıların ve faydalı böceklerin ölmesine neden oluyor. Her yıl, dünya genelinde 200 bin çiftçi pestisitten akut olarak zehirleniyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verileri, dünyadaki çocuk işçilerin yüzde 60’ının tarım alanında çalıştığını gösteriyor. Türkiye’de 2014-2018 yılları arasında tarım alanlarında bir artış olmamasına, hatta yüzde 3 düşüş olmasına rağmen, pestisit kullanımı giderek artıyor.”

2019 YILINDA YAKLAŞIK BİN 722 TON PESTİSİT KULLANILDI

Pestisit ithalatı için yılda yaklaşık 600 milyon doların harcandığını ifade eden Başkan Çiçek,

“Uygulanan pestisitlerin sadece yüzde 2’si hedef canlıya gidiyor, geri kalan yüzde 98’i havaya, toprağa ve suya karışıyor. Gıda ürünlerinde kalıntı bırakarak insan sağlığını tehdit ediyor. Dünya genelinde kullanılan yaklaşık bin pestisit etken maddesi var. Yılda 3 milyon ton civarında pestisit kullanılıyor. Resmi verilere göre, Türkiye’de 2018 yılında 60 bin ton pestisit kullanıldı. 1979-2018 yılları arasında pestisit kullanımı 7 kat artış gösterdi. Türkiye’de yaklaşık 340 pestisit etken maddesi kullanılıyor. Pestisit ithalatı için yılda yaklaşık 600 milyon dolar harcanıyor. İlimizde ise 2019 yılında yaklaşık bin 722 ton pestisit kullanılmıştır. Pestisit kullanımında durum böyleyken içinde bulunduğumuz dönemde İlimiz ve bölgemizde de tarımda sonbahar bakımları ile bitki koruma ürünleri kullanımı başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu faaliyet her mevsim devam etmektedir. Özellikle ilimiz genelinde kayısı başta olmak üzere birçok üründe sonbahar bakımı olarak kullanılacak zirai ilaçların yanlış kullanılması veya ambalaj atıklarının etrafa rastgele atılması çok rastlana bir durumdur. Bu ise başta insan sağlı olmak üzere doğal kaynaklara çevreye diğer canlılara telafisi imkansız zararlar vermektedir”

diye konuştu.

ÇEVREMİZİ KORUMAK İÇİN…

Başkan Çiçek,

“Yerelde bu durumdan en az etkilenmek, kendimiz ve çevremizi korumak için ne yapılabilir sorularına çözüm olarak bu kimyasal özellikle su kaynakları yanında rastgele atılarak içindeki kimyasalın çevreye ve canlılara zararını, ambalajların ise çevre kirliliği başta olmak üzere başka sorunlara neden olmasının önüne geçmek için ambalajlarının toplanması oldukça önemli bir konudur. Bu konuda başta belediyeler olmak üzere birçok kurum /kuruluş işbirliği içinde geri dönüşümü sağlamak için ortak proje ve çalışmalar yaparak hem üreticinin bilinçlendirilmesi hem de bu atıkların toplanması karşısında teşvik amaçlı ödüllendirilmesi faaliyeti yürütebilir. Bu kapsamda üreticiler tarafından kullanılan ambalajları geri dönüşüme getirmelerine karşılık özellikle belediyeler tohum, fide, fidan desteği ya da belediyelerin sair hizmetlerinden yararlanılmasına yönelik kampanyalar düzenlenebilir”

ifadelerine yer verdi.