Gürkan'dan Eskİ Başkan Semercioğlu'nun ailesine Taziye

MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören Malatya Eski Belediye Başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Semercioğlu’nun cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.
Cenaze törenine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Semercioğlu’nun eşi Şahika Semercioğlu’na taziyelerini iletti. Gürkan, ‘Seyhan Semercioğlu başkanımızdan bizler razıydık, Allah’ta kendisinden razı olur inşallah. Seyhan ağabeyin Malatya’da çok hatırası var. Allah mekânını cennet etsin” dedi.
Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Semercioğlu’nun yakınları katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.