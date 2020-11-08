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08 Kas 2020 - 17:46- Gündem G: 08 Kas 2020 - 17:56

Gürkan'dan Eskİ Başkan Semercioğlu'nun ailesine Taziye

Malatya Belediyesi’nin 1984-1989 yılları arasında başkanlığını yapan Avukat Seyhan Semercioğlu, tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi.
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MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören Malatya Eski Belediye Başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Semercioğlu’nun cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

Cenaze törenine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Semercioğlu’nun eşi Şahika Semercioğlu’na taziyelerini iletti. Gürkan, ‘Seyhan Semercioğlu başkanımızdan bizler razıydık, Allah’ta kendisinden razı olur inşallah. Seyhan ağabeyin Malatya’da çok hatırası var. Allah mekânını cennet etsin” dedi.


Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Semercioğlu’nun yakınları katıldı.

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08 Kas 2020 - 17:46 Malatya- Gündem

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