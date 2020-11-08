Edinilen bilgiye göre kaza, Hekimhan ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. ATV motoru ile arazisine giden Sırrı Sarı (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ATV’nin devrilmesiyle kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
08 Kas 2020 - 17:17- Gündem Güncelleme: 08 Kas 2020 - 17:32
Hekimhan'da Feci Kaza
Malatya’da ATV’nin devrilmesi sonucunda sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre kaza, Hekimhan ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. ATV motoru ile arazisine giden Sırrı Sarı (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ATV’nin devrilmesiyle kaza yerinde hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.