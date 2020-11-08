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08 Kas 2020 - 17:17- Gündem G: 08 Kas 2020 - 17:32

Hekimhan'da Feci Kaza

Malatya’da ATV’nin devrilmesi sonucunda sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre kaza, Hekimhan ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. ATV motoru ile arazisine giden Sırrı Sarı (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ATV’nin devrilmesiyle kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# kaza, malatya, hekimhan, karslılar mahallesi

08 Kas 2020 - 17:17 - Gündem

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