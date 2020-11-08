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08 Kas 2020 - 15:46- Spor G: 08 Kas 2020 - 16:08

Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0

Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Lukoki’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kubilay topu ağlarla buluşturdu. 1-0
8. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan ceza alanına girerek çektiği şutta top kale direğinin yanından auta çıktı.
17. dakikada Tetteh’in pasıyla topla buluşan Acquah, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 2-0
45. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic’in vuruşunda kaleci Abbulsamed parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor’u konuk etti. Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakika Denizlispor’da Aissati’nin, Yeni Malatyaspor ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Abdulsamed’in hamlesi ile ceza alanı içinde kaldı. Topu takip eden Rodallega’nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada baskısını artıran Denizlispor’da ceza sahası içinde topla buluşan Subotic’in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
78. dakikada Yeni Malatyaspor’da Ndayishimiye orta sahadan kaptığı topu ceza alanı dışına kadar getirdi. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut direğin yanından auta gitti.
88. dakikada Denizlispor’da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Murawski’nin sert şutu defansın müdahalesiyle uzaklaştı.

Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Yıldırım xx


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx (Murat dk. 37 xx), Semih xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xxx, Cueva xx (Ndayishimiye dk. 37 xx), Kubilay xxx (Ahmed dk. 85 ?), Adem xx (Olcay dk. 64 xx), Lukoki xx (Jetmir dk. 64 xx), Tetteh xx
Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Umut
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Denizlispor: Pantilimon x, Oğuz x (Murawski dk. 58 x) , Subotic x, Leismann x, Bakalorz x, Lopes x, Recep x (Özer dk. 65 x), Aissati x (Varela dk. 74 ?), Sagal x, Mesanovic x (Dossevi dk. 74 x), Rodallega x
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet, Alihan, Muhammed Eren


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Lukoki, (Yeni Malatyaspor), Leismann, Murawski (Denizlispor)

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08 Kas 2020 - 15:46 Malatya- Spor

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