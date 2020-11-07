Gazeteci Şenol Yalvaç Yaşamını Yitirdi

Uzun süredir böbrek ve şeker rahatsızlığı gibi hastalıklar nedeniyle tedavi gören gazeteci Şenol Yalvaç(55) hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk basası olan Şenol Yalvaç’ınvefat etmesi nedeniyle Malatya Gazeteciler Cemiyeti mesaj yayımlayarak, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve basın camiasına baş sağlığı diledi.

(İHA)